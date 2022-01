Pec Zwolle

Darfalou arrive en prêt

Après avoir perdu sa place de titulaire depuis plusieurs semaines, l'attaquant international algérien Oussama, a changé de club pour essayer d'avoir du temps de jeu en 2e moitié de saison. L'ancien buteur de l'USM Alger a été prêté par son équipe, Vitesse, à Pec Zwolle jusqu'à la fin de saison. Il aura pour objectif d'essayer d'aider le club à se maintenir. À souligner que c'est la 2e fois que Darfalou est prêté par son club, le joueur originaire de Boussaâda a été prêté, la saison dernière, à Venlo. Il s'agit de son 3e club dans le championnat

des Pays-Bas.

Nîmes

Ferhat a séché la reprise

Mis à l'écart au Nîmes Olympique, Zinédine Ferhat (28 ans, 1 apparition toutes compétitions cette saison) n'attendra sans doute pas la fin de son contrat pour partir l'été prochain. La situation se tend encore un peu plus pour l'ailier qui refuse de réintégrer le groupe. En effet, le Midi Libre indique que l'Algérien ne s'est pas présenté depuis la reprise de l'entraînement jeudi dernier. Pas sûr que la cible de Montpellier et de l'AS Saint-Etienne ait prévu de remettre les pieds chez les Crocos.

Al Gharafa

Hanni offre la victoire aux siens

Le meneur de jeu algérien, Sofiane Hanni, a inscrit son 1er but de la saison avec Al Gharafa, un but important qui a permis à son équipe de s'imposer sur le score de 3-2 en championnat. L'ancien meneur d'Anderlecht a profité d'une jolie passe de son coéquipier avant de placer une tête imparable face au gardien au premier poteau. Ce but était le 3e pour son club face à Al Shamal qui a réussi à réduire la marque dans les derniers instants du match. Après avoir ouvert son compteur buts en championnat, Sofiane Hanni est désormais à un but et 3 passes décisives depuis le début de saison.