Mondiaux 2021 de natation

Melih améliore son record

La nageuse algérienne, Amel Melih, a amélioré son record d'Algérie du 50m nage libre, lors des épreuves de la 5e journée des Mondiaux en petit bassin (25 m), disputées lundi à Abu Dhabi aux Emirats arabes unis. Melih (27 ans), qui a terminé à la 35e place sur 89 participantes aux séries qualificatives du 50m nage libre avec un chrono (25.35), a amélioré son ancien record (25.43) établi en novembre 2021. C'est le deuxième record d'Algérie battu par la nageuse algérienne lors de ces Mondiaux, après celui du 100m nage libre, amélioré vendredi avec un chrono de (55.34).

Tournoi Golden Glove de boxe

Cinq médailles pour l'Algérie

Les cinq pugilistes algériennes engagées dans le Tournoi international, Golden Glove, à Vojvodina (Serbie) ont toutes récolté des médailles, dont une en or, par Imène Khelif, dans la catégorie des moins de 63 kg. Les deux médailles d'argent ont été l'oeuvre de Fatiha Mansouri et Ichrak Chaïb, respectivement chez les moins de 48 kg et les moins de 66 kg, alors que les deux médailles de bronze ont été glanées par Louiza Berkane et Roumaïssa Boualem, respectivement chez les moins de 48 kg et les moins de 50 kg.

Masters de la jeunesse de tennis

Début des épreuves à Hydra

Le coup d'envoi du masters de la jeunesse, a été donné, hier, au Tennis club de Hydra (HAC) en présence de 128 athlètes dont 64 filles. Inscrit dans le calendrier fédéral, le masters est ouvert aux catégories d'âge des U08, U10, U12 et U14 «garçons et filles». Selon les organisateurs, les juges arbitres Nassim Belazri et Abderahmane Cherifa dirigeront les tableaux, alors que Salah Bouzidani assure la direction du tournoi. Ce rendez-vous s'étalera jusqu'au 25 décembre.