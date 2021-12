Mondiaux-2022 de karaté koshiki

Les Algériens bouclent leur stage

La sélection algérienne de karaté-koshiki (spécialité kumité-seniors) a bouclé dimanche, son 2e stage de préparation entamé le 1er décembre à Tikjda (Bouira) en prévision des mondiaux prévus, mars prochain, en Russie, a-t-on appris, ce dimanche, auprès de l'instance fédérale algérienne. «Ce 2e stage concerne 11 athlètes sélectionnés parmi les 40 ayant pris part au premier regroupement de novembre dernier. Ces 11 sportifs représenteront l'Algérie aux prochaines compétitions internationales, dont les Mondiaux de Russie en mars 2022», a indiqué à l'APS, le président de la Fédération, Daoud Salah. La préparation des athlètes s'effectue sous la houlette du directeur technique par intérim, Ouahab et de l'entraîneur de la spécialité, Kata Cherif Karim.

Track Cycling Challenge de Grenchen

Chalel 11e au Scratch

Le pistard algérien, Yacine Chalel, a décroché la 11e place au Scratch du Track Cycling Challenge de Grenchen, disputée en Suisse. Vendredi, lors de la première journée de compétition, l'Algérien de

26 ans avait pris la 9e place dans la course par élimination, et la 13e dans l'Omnium. «Je suis un peu déçu par ces classements, car j'ai l'intime conviction que j'aurais pu mieux faire. Malgré la fatigue, les sensations étaient relativement bonnes. Je pense donc qu'une 5e place était largement à ma portée dans la course par élimination, tout comme j'aurais pu terminer parmi

les 10 premiers surl'Omnium. Malheureusement, j'ai manqué de lucidité. Je pense qu'il devient impératif pour moi d'apprendre à mieux gérer mes courses à l'avenir, surtout lorsque la lucidité vient à manquer», a publié l'international algérien sur sa page facebook.