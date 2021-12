Mondiaux 2021 de natation

Mélih améliore son record national

La nageuse algérienne, Amel Mélih, a amélioré de 24 centièmes de seconde son record national du 100 mètres nage/libre, à l'occasion de la deuxième journée des Mondiaux 2021 en petit bassin (25 mètres), qui se déroulent du 16 au 21 décembre à Abu Dhabi (Emirats arabes unis), et qui enregistrent une participation record de 1182 nageurs. L'ancien record de Mélih était, en effet, de 55 secondes et 79 centièmes, établi en octobre 2018, et elle l'a amélioré vendredi, en bouclant la distance en 55 secondes et 34 centièmes, lors de la phase de qualification de ces Mondiaux 2021 en petit bassin, qu'elle a disputée dans la cinquième série, terminant à la troisième place. Néanmoins, malgré son bon chrono, l'Algérienne de 27 ans n'a pu se qualifier pour les demi-finales, car ayant terminé à la 36e place au classement général, sur un ensemble de 85 concurrentes.

Championnat arabe de police de karaté

L'Algérie termine à la 2e place

Les karatékas algériens se sont adjugés la 2e place du Championnat arabe de police, avec une moisson de 15 médailles (3 or, 7 argent, 5 bronze), à l'issue de la dernière journée de compétition disputée vendredi à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf, alors que le titre est revenu à l'Egypte avec 16 médailles. Les trois médailles d'or algériennes ont été décrochées par les sélections nationales de kata, messieurs et dames, et Amira Benkhaled en kumité (-68 kg). Au classement général, l'Algérie a été devancée par l'Egypte avec 16 médailles (10 or, 3 argent, 3 bronze), alors que la 3e place du tournoi est revenue à la Tunisie avec 12 médailles (2 or, 2 argent 8, bronze).