Fédération internationale de Judo

Lebib décroche la 8e Dan

L'ancien ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Lebib, a été décerné par la Fédération internationale de judo (FIJ) de la 8e Dan, en vue de son riche parcours dans la discipline. Une distinction soutenue par l'aval de la FAJ et de la Confédération africaine de la discipline. Seule la FIJ peut décerner une distinction de ce niveau, et l'ex- président de la FAJ et du COA a apprécié cette distinction, estimant qu'à travers sa personne, c'est l'Algérie qui est honorée. Parmi les personnalités déjà honorées par la FIJ, se trouve l'actuel président russe, Vladimir Poutine.

Championnats arabes sur piste

Deux médailles d'argent pour les Algériens

Les sélections algériennes ont décroché 2 médailles d'argent aux épreuves de Madison (individuel et par équipes), mardi, lors de la 4e et dernière journée des Championnats arabes sur piste au Caire. Le duo Yacine, Chalel-Lotfi Tchambaz, a décroché l'argent de l'épreuve de Madison par équipes chez l'élite messieurs, alors que l'autre médaille a été remportée par Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki chez les juniors garçons (individuel). Un peu plus tôt, la sélection algérienne avait remporté quatre médailles dont trois en or. Les médailles d'or ont été l'oeuvre de Salah-Eddine Al-Ayoubi Cherki, Yacine Chalel et Al-Khassib Sassane

Compétitions nationales féminines de handball

Les dates de la reprise fixées

Les compétitions nationales de handball féminin reprendront leur droit en décembre, avec la poursuite de la coupe d'Algérie 2019-2020 le 17 décembre et le coup d'envoi de la saison 2021-2022 à partir du 24 du même mois, a-t-on appris, ce mardi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB). Ces décisions ont été prises lors d'une réunion de travail, tenue mardi au siège de la FAHB, entre les représentants de 12 clubs sur 14 constituant la division Excellence (dames) et les membres du comité directoire qui gère la FAHB. Concernant la formule de compétition, l'Excellence dames sera composée de 14 clubs répartis en 2 poules de 7.