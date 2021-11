Championnat d'Afrique de tennis (U14)

Objectif atteint selon la DTN

La participation algérienne au championnat d'Afrique U14 «garçons et filles», clôturée dimanche à Sousse (Tunisie) par le sacre de Maria Badache chez les filles, a atteint «ses objectifs'» fixés avant l'entame de la compétition», a affirmé le directeur technique national (DTN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Karim Saâdallah. «On a atteint notre objectif. Nous avons pronostiqué le podium avant l'entame de la compétition. Badache a fait le maximum et elle a décroché la médaille d'or à ce rendez-vous continental. Je dois remercier le staff qui a accompagné la joueuse pour l'excellent travail. Ce résultat intervient après un bon travail au niveau de son club avec son entraîneur. Aussi, on doit féliciter ses parents pour les sacrifices et les efforts fournis. Nous avons beaucoup de projets pour la jeune Badache en vue de la 2e phase de sa progression», a déclaré à l'APS, Saâdallah.

Championnats arabes sur piste

Cherki et Tchambaz en or

Les cyclistes algériens, Salah-Eddine Cherki (juniors garçons) et Lotfi Tchambaz (élite) ont remporté la médaille d'or aux épreuves de poursuite individuelle, alors que Hamza Mansouri (élite) s'est contenté de la médaille de bronze, ce lundi, lors de la 3e journée des Championnats arabes sur piste au Caire. Un peu plus tôt, l'Algérienne, Chahra Azzouz, avait remporté la médaille d'argent aux épreuves de Scratch (juniors filles), la 2e pour elle après celle décrochée aux épreuves de vitesse par équipes. Avec ces 3 nouvelles médailles, le total de la récolte algérienne s'élève à 14 médailles (4 or, 5 argent et 5 bronze).