Championnats arabes 2021 d'athlétisme (cadets)

L'EN avec 39 athlètes à Tunis

La sélection algérienne d'athlétisme des cadets (Garçons et Filles) a embarqué, dimanche après-midi, pour Tunis, en vue des Championnats arabes 2021 de la catégorie, prévus du 25 au 28 novembre courant, au stade du complexe sportif à Radès, a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAA). «La sélection nationale se compose d'un total de 39 athlètes (19 garçons et 20 filles), sous la conduite du directeur des jeunes talents sportifs (DJT), Amine Djouhri», a encore précisé l'instance dans un bref communiqué. La sélection algérienne s'était préparée au complexe olympique Mohamed-Boudiaf d'Alger, en prévision de cet important évènement, dans lequel elle s'est fixée pour objectif de réussir «de bons résultats» et de «bien représenter les couleurs nationales», a ajouté la même source.

Equipe nationale d'aviron

Présence en force des rameurs oranais

Quelque 16 athlètes sur les 24 participant à partir de ce dimanche dans le stage des sélections nationales d'aviron et de canoë kayak à Mila, sont issus des clubs oranais qui demeurent «un véritable réservoir de nos sélections dans la discipline», s'est réjoui le président de la Ligue de wilaya, Houari Mehala. Ce responsable a estimé, en outre, que cette présence en force de ses sportifs dans ce regroupement «devrait les conforter sur le plan psychologique vu les conditions difficiles dans lesquelles ils se préparent quotidiennement». Les 16 rameurs en question appartiennent aux deux meilleurs clubs oranais dans la discipline, à savoir, le club sportif universitaire d'Oran Aviron-Kayak, représenté par 11 athlètes, et l'Aviron oranais, présent à Mila avec 5 sportifs, selon la même source.