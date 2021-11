Fédération algérienne de natation

Adoption d'un nouveau système de compétition

Les membres de l'Assemblée générale de la Fédération algérienne de natation (FAN), réunis samedi en session extraordinaire à Mostaganem, ont adopté les amendements proposés à l'ordre du jour, dont le changement du système de compétition. Le nouveau système de compétition adopté par les membres de l'AG consiste à passer par des Championnats de wilayas puis régionaux, avant d'accéder aux Championnats nationaux. «Ce nouveau système de compétition contribuera à élever le niveau des Championnats nationaux et permettra à nos nageurs d'évoluer dans d'excellentes conditions», a souligné le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou. Par ailleurs, il a révélé que son instance est sur le point de signer un accord de partenariat avec l'entreprise italienne «Myrtha-pools», spécialisée dans la construction de bassins de compétition. «Je vais me rendre lundi en Italie pour conclure ce partenariat avec Myrtha-pools, qui est un partenaire de la FINA. Cette entreprise a l'ambition de conquérir le marché africain, à commencer par l'Algérie. Notre instance compte profiter de ce marché pour développer la natation en Algérie», a-t-il indiqué.

Championnats d'Afrique de tennis (U18 et U16)

4 Algériens présents à Sousse

Les équipes algériennes U18 et U16 prendront part aux Championnats d'Afrique des U18 et U16, programmés respectivement du 22 au 28 novembre et du 29 novembre au 4 décembre à Sousse (Tunisie), a appris l'APS auprès de la Fédération algérienne de tennis (FAT). Les U18 seront présents avec Aymen Ali Moussa, Bouchra Rehab Mebarki, Reda Ghettas et Slimane Kichou. Ces deux derniers joueurs ont été aussi engagés dans les épreuves des U16 de ce rendez-vous continental. En terre tunisienne, les Verts seront encadrés par l'entraîneur national Reda Ouahab, selon l'instance fédérale. «Nous allons prendre part à ce rendez-vous africain avec l'ambition de réaliser un bon résultat», a déclaré Ouahab.