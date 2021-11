Encadrement pédagogique

Les engagements de Sebgag

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag a affirmé, jeudi, à Alger la disposition de son secteur à assurer l'encadrement pédagogique et rattraper les insuffisances enregistrées en matière d'infrastructures et de structures sportives à travers le territoire national. Répondant à une question d'un député de l'APN sur le manque d'encadrement pédagogique au niveau des infrastructures sportives et de jeunes, et l'absence de projets d'investissement, afin de rattraper les insuffisances enregistrées dans les wilayas de Touggourt et Béjaïa, Sebgag a fait savoir que la wilaya de Touggourt «a bénéficié de 22 projets d'investissement, dont 18 projets en cours de réalisation». S'agissant de la wilaya de Béjaïa, le ministre a rappelé qu'elle «compte actuellement 182 établissements sportifs et de jeunes, dont 114 pour l'activité sportive et 68 autres pour les jeunes», mettant en avant «les efforts consentis visant à augmenter le nombre des structures sportives et de jeunes, au vu des activités intenses dans cette wilaya».

Festival arabe sur route

Mansouri en or, l'argent pour Nehari

Le cycliste algérien Hamza Mansouri a remporté la médaille d'or du contre-la-montre individuel de la catégorie des moins de 23 ans (U-23), alors que son coéquipier Djawad Nehari a décroché l'argent chez les cadets, pour le compte de la 4e journée du Festival arabe 2021 qui se déroule en Egypte. Mansouri a terminé le contre-la-montre individuel dans le temps de 50:16.00. Chez les cadets, Djawad Nehari, a décroché la médaille d'argent de l'épreuve du contre-la-montre individuel, alors que son coéquipier, Ryad Bakhti, a terminé à la 5e place. Chez les seniors, Azzedine Lagab a terminé à la 5e place du contre-la-montre individuel, alors que son coéquipier, Nassim Saïdi, n'a pas pu terminer l'épreuve.