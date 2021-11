Tour du Burkina Faso de cyclisme

Lagab au pied du podium

L'Algérien Azzedine Lagab a terminé 4e au classement général du Tour cycliste du Burkina Faso, clôturé à Ouagadougou. Cette 33e édition du Tour du Faso a été remportée par l'Allemand, Daniel Bichlmann, sociétaire de l'équipe Maloja-Pushbikers, avec un temps de 27 heures, 12 minutes et 54 secondes, devant l'international marocain Oussama Khafi (à 0:27»), et le Burkinabè Souleymane Koné (à 0:28»). Lagab, lui, a terminé à 0:31» du vainqueur, alors que son compatriote Hamza Mansouri a terminé à la 8e place de ce classement général, à 1:32» de l'Allemand Daniel Bichlmann.



Festival arabe 2021

17 nations au rendez-vous du Caire

17 nations, dont l'Algérie, seront engagées au Festival de cyclisme arabe, prévu du 12 au 28 novembre courant au Caire (Egypte), a annoncé lundi la Fédération algérienne de la discipline (FAC), juste après que l'Union arabe de cyclisme a bouclé les listes d'engagement. Plusieurs spécialités sont inscrites au programme de ce Festival, dont des épreuves sur piste et sur route, mais aussi des épreuves de VTT, de BMX et de Paracyclisme. Les 17 nations engagées sont: l'Egypte (Organisateur), l'Algérie, l'Arabie saoudite, la Palestine, le Yémen, les Emirats arabes unis, la Syrie, le Sultanat d'Oman, le Soudan, l'Irak, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, la Libye, la Jordanie, le Maroc et le Liban. Les différentes sélections algériennes (sur route, sur piste, messieurs et dames) ont effectué plusieurs stages de préparation en prévision de cet évènement, dont le dernier en date s'est déroulé à Annaba.

Fédération internationale de Handball

Hassan Moustafa élu pour un 6e mandat

L'Egyptien, Hassan Moustafa, a été élu pour un 6e mandat à la tête de la Fédération internationale de handball (IHF), lors du 38e Congrès ordinaire de l'instance tenu par vidéoconférence en raison des restrictions sanitaire dues à la pandémie de Covid-19. «Nous sommes maintenant prêts pour la prochaine ère de défis du handball. Mon objectif et mon devoir ont été d'améliorer le handball et de le rendre plus stable, plus transparent et plus responsable», a-t-il déclaré. «Le handball ne fait pas de discrimination. Et nous devons avancer ensemble comme un seul homme, pour montrer la confiance du monde. Nous devons le faire ensemble», a déclaré le docteur Moustafa à l'issue de son élection.