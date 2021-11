CAN-2021 de tennis

Les Algériens affichent leurs ambitions

Les Equipes nationales seniors de tennis (messieurs et dames), engagés en coupe d'Afrique des nations, qui ont débuté, hier, à Tunis (Tunisie), auront comme objectif d'aller le plus loin dans la compétition. L'équipe des messieurs est représentée par Mohamed Nazim Makhlouf, Toufik Sahtali et Mohamed Amine Aissa-Khalifa, tandis que celle des filles, est présente avec Amira Benaïssa, Lynda Benkaddour et Yasmine Boudjadi. Outre l'Algérie, les joutes tunisiennes regrouperont 11 autres pays, à savoir, la Tunisie (pays hôte), Burkina Faso, Comores, Egypte, Ethiopie, Kenya, Mali, République démocratique du Congo (RDC), Libye, Mauritanie et Zimbabwe. Les sélections nationales «messieurs et dames», sont conduites, respectivement, par le directeur des Equipes nationales (DEN), Noujeim Hakimi, et le directeur des jeunes talents (DJTS) Wakil Keciba. Les deux meilleurs résultats en simple et en double devront être déterminants pour l'épreuve par équipes de ce rendez-vous continental.

Track Champions League de cyclisme

Chalel 10e à la course par élimination

Le cycliste algérien, Yacine Chalel, a pris la 10e place dans la course par élimination de la 1ère étape de la Track Champions League, disputée, samedi soir, à Mallorca (Espagne). L'international algérien

(26 ans) a disputé également l'épreuve du Scratch, mais les choses s'étaient moins bien passées pour lui, puisqu'il n'a récolté que

6 points, qui le placent au 14e rang. Chalel était à pied d'oeuvre à Palma de Mallorca depuis jeudi, en prévision de cette première étape de la Track Champions League, la nouvelle compétition sur piste de l'Union cycliste internationale (UCI). Il avait commencé par récupérer ses accréditations, ainsi que la combinaison avec laquelle il devait disputer ces épreuves d'endurance, aux côtés de

17 autres champions, de différentes nationalités.

GP de Mexique de formule 1

Verstappen gagne devant Hamilton

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté ce dimanche le Grand Prix du Mexique, 18e manche sur 22 cette saison en F1, et accru son avance au Championnat du monde sur le Britannique, Lewis Hamilton (Mercedes), 2e. Le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) a pris la 3e place, devant le Français Pierre Gasly (AlphaTauri), sur le circuit des Frères Rodríguez à Mexico.