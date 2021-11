Tour du Burkina Faso de cyclisme

Lagab conserve sa 3e place

L'Algérien Azzedine Lagab a conservé sa 3e place au classement général individuel du Tour cycliste du Burkina Faso, à l'issue de la 9e étape, disputée samedi, sur une distance de 124,6 kilomètres, entre les villes de Manga et Ziniaré. L'Algérien a terminé en 25e position de cette 9e étape, à 0:57 secondes du vainqueur, le Camerounais, Arthuce Jodele Tella, ayant bouclé la distance en 2 heures, 37 minutes et 38 secondes. Nassim Saïdi a terminé en 4e position de cette 9e étape, avec 0:42 secondes de retard sur le vainqueur, au moment où son compatriote, Aymen Merdj, est entré en 14e position, à 0:57 secondes du vainqueur, soit avec le même retard que Lagab et tous les autres concurrents, classés entre la 5e et 66e position. L'autre Algérien à figurer dans le Top 10 de ce classement général individuel, c'est Hamza Mansouri, qui pointe à la 8e position, à 1:17 du leader Allemand.

Concours d'endurance d'équitation

La Garde républicaine d'Alger se distingue

Les cavaliers du club équestre de la Garde républicaine d'Alger se sont distingués au concours national d'endurance des 20 et 40 km, disputé au centre équestre «Emir Abdelkader» de Tiaret, en s'adjugeant les 1ères places. Dans l'épreuve des 20 kilomètres, le cavalier Ali Mimoun de la Garde républicaine montant Djamel El Khayl s'est imposé devant son coéquipier du même club Fehd Beyahia enfourchant Dounia et Khaled Mazouzi du club Haras El Meskin de Tiaret sur Kartaja El Mesk. Dans l'épreuve des 40 km réservée aux chevaux de 5 ans et aux cavaliers de 14 à 25 ans, la 1ère place est revenue au cavalier Hachani Lamri du club équestre Garde républicaine montant Biskra qui a totalisé 42,41 points devant Hocine El Fertas de l'ASLEC de Tiaret sur Malik Mehareche avec 40, 90 points et Bilal Chiane de la Garde républicaine montant Baghdadia avec 40,48 pts.