Championnat d'Afrique-2021 de badminton

Médaille d'argent pour l'Algérie

La sélection algérienne de badminton a obtenu la médaille d'argent de l'épreuve par équipes mixte des championnats d'Afrique 2021, après sa défaite en finale devant l'Egypte (3-1), à Kampala (Ouganda). Les Algériens avaient pourtant bien entamé la rencontre en s'imposant au double mixte grâce à Koceila Mammeri - Tanina Mammeri devant le duo Ahmed Salah-Djana Acharf sur le score (21-15, 21-09). Mais au final, les Egyptiens ont décroché la médaille d'or après la victoire de Doha Hani, face à Halla Bouksani (17-21, 18-21), en simple «dames», puis le succès de Hatem El-Djamel devant Mohamed Abdelrahim Belarbi (17-21, 21-17, 19-21) au simple «messieurs». L'Algérie a pris part à ce championnat d'Afrique avec 11 badistes dont 5 dames.

Championnat MENA de karting

11 Algériens au rendez-vous de Mascate

Onze pilotes algériens prendront part à la 2e édition du Championnat du Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) de karting, prévue du 16 au 20 novembre prochain sur le circuit de Mascate (Sultanat d'Oman), avec l'objectif de décrocher 2 médailles en individuel et une place sur le podium par équipes, a indiqué le président de la Fédération algérienne de sports mécaniques (FASM), Amin Laibi. «L'Algérie sera représentée par 11 pilotes au Championnat MENA de karting avec l'objectif de décrocher 2 médailles en individuel et une place sur le podium par équipes», a déclaré Laïbi à l'APS. Lors de cette 2e édition de la compétition, qui regroupera 200 pilotes représentant 21 pays, 7 épreuves ont été inscrites au programme, à savoir, junior max, senior, DD2, DD2 master, RD1 endurance, RD1 sprint et time 2.