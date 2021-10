Karaté-do

La préparation se poursuit

Les sélections nationales de karaté-do (messieurs et dames), spécialité kata et kumité, poursuivent leur stage de préparation à Alger en prévision des prochaines échéances internationales, dont les Mondiaux et les championnats d'Afrique. Afin d'être prête pour ces rendez-vous, la Fédération algérienne de karaté (FAK), a élaboré un riche programme de préparation au profit des sélections nationales, en vue d'assurer une bonne préparation aux athlètes. Selon la FAK, des stages de sélection ont été programmés en vue de retenir les athlètes devant renforcer les différentes Equipes nationales, et ce dans l'attente de la reprise progressive des compétitions nationales.

Boxe

La FAB bénéficie des infrastructures du MDN

Le service des sports du ministère de la Défense nationale (MDN) va mettre ses différentes infrastructures sportives à la disposition des pugilistes de la Fédération algérienne de boxe (FAB). Selon cette dernière, le directeur du service des sports au MDN, le général Omar Kriche, s'est réuni avec le président de la FAB, Ferhat Fazil pour discuter des moyens de développer la boxe algérienne et des différentes échéances qui attendent le noble art algérien. «Les staffs techniques et médicaux militaires auront également un rôle important et efficace pour aider les différentes Equipes nationales», a informé la FAB, dont les Equipes nationales comptent plusieurs boxeurs faisant partie des sélections militaires. Le général Omar Kriche «a instruit à l'effet de mobiliser tous les moyens nécessaires aux Equipes nationales pour hisser haut les couleurs nationales, lors des différentes échéances à venir, notamment les Jeux méditerranéens à Oran, l'été prochain».

Fury domine Wilder

Tyson Fury a conservé sa ceinture WBC des poids lourds, en battant pour la 2e fois d'affilée, Deontay Wilder, par K.-O. au 11e round, au terme d'un affrontement dantesque qui restera dans les annales de la boxe, samedi à la T-Mobile Arena de Las Vegas. Le Britannique de 33 ans, toujours invaincu en 32 combats, dont un nul concédé en décembre 2018 contre l'Américain qu'il avait ensuite battu en février 2020, a été une nouvelle fois dominant pour leur 3e affrontement. Il est, toutefois, lui aussi tombé 2 fois au sol, mais s'est toujours relevé.