Ligue africaine de basket-ball

Benayad-Cherif reçoit le Prix «Ubuntu»

L'international algérien, Hichem Benayad-Cherif, a reçu le Prix inaugural «Ubuntu» de la Ligue africaine de basket-ball (BAL) en reconnaissance de ses efforts constants visant à influencer, positivement, la vie des jeunes Algériens à travers le basket, a annoncé la BAL. Fondateur de l'Elite Student Athlete Academy (ESA Academy), Benayad-Cherif a organisé 8 camps de développement de basket et autres programmes éducatifs pour plus de 800 athlètes algériens, depuis 2018, y compris plusieurs séances virtuelles pendant la pandémie. En reconnaissance des efforts du basketteur algérien, la BAL fera don de 5000 dollars à l'Association El Amel Sportif Equestre, qui vient en aide aux enfants souffrant de handicaps physiques et intellectuels à travers l'équithérapie, la zoothérapie, la cryothérapie et d'autres activités. «J'aime vraiment travailler avec les jeunes de mon pays et utiliser le basket pour promouvoir un changement social positif. L'éducation et le sport vont de pair, et je veux inciter les jeunes à s'efforcer dans le sport, mais aussi en classe», a déclaré l'ancien joueur du GS Pétroliers. «Je suis reconnaissant de l'impact que le basket a eu sur ma vie et suis ravi de continuer à encourager et guider les jeunes garçons et filles, ainsi que leur donner les moyens de chercher à devenir de meilleurs athlètes et leaders», a-t-il ajouté.

Cyclisme

Richardson agressé à Londres

Le cycliste professionnel britannique, Alexandar Richardson, a raconté sur Instagram, comment il avait été agressé et son vélo dérobé à l'occasion d'une sortie d'entraînement à Londres. «Une expérience très choquante», a-t-il expliqué. Le coureur de l'équipe Alpecin-Fenix a décrit l'approche de 4 hommes encagoulés sur 2 motos à Richmond Park, situé au sud-ouest de Londres, entre Wimbledon et Twickenham. «Je savais qu'ils voulaient mon vélo et j'ai commencé à me demander quelle était la meilleure chose à faire pour moi, détaille-t-il, avant de décrire la façon dont il a tenté d'échapper à ce commando. Mais ils ont tout simplement foncé avec une moto directement sur moi à 60 km/h. J'ai retenu mon vélo et j'ai été traîné sur une centaine de mètres. À ce moment-là, ils ont sorti une machette de 40 cm et je me suis dit qu'il était temps de laisser partir le vélo.»