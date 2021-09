Sport scolaire et universitaire

100 Participants au CTN

Un collège technique national dédié à la promotion du sport scolaire et universitaire sera organisé à Tlemcen du 30 septembre au 1er octobre, avec la participation de 100 cadres du secteur de différentes régions du pays, a-t-on appris, lundi, du directeur local de la jeunesse et des sports (DJS), Abdelouahad Layachi. Layachi a fait que ce rendez-vous, auquel prendra part aussi le conseiller du ministre de la Jeunesse et des Sports chargé du dossier, Ameur Mensoul, sera mis à profit pour «étudier les meilleurs moyens et stratégies à même de relancer d'une manière efficace le sport scolaire et universitaire». A cet effet, une réunion technique s'est tenue, dimanche, au niveau du siège de la DJS de Tlemcen pour préparer cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre «du plan national du développement du sport scolaire et universitaire», a indiqué le responsable. Le plan en question constitue «une des priorités» du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et s'articule autour de 3 axes principaux, dont le lancement d'une opération-pilote regroupant 500 écoles primaires et la réforme du système national à travers des mesures à moyen terme, a-t-il souligné.

Tennis

Barty forfait pour Indian Wells

L'Australienne Ashleigh Barty, numéro un mondiale, a renoncé à participer au tournoi WTA 1000 d'Indian Wells, qui débute dans quelques jours (6-17 octobre), ont annoncé les organisateurs sur leur compte Twitter, sans en préciser la raison. La Japonaise Naomi Osaka (7e) et l'Américaine Serena Williams ont déjà annoncé qu'elles ne participeraient pas non plus au tournoi californien, initialement programmé en mars mais décalé à l'automne en raison de la pandémie. Qualifiée pour le Masters féminin, qui a été déplacé de Shenzen en Chine à Guadalajara au Mexique en raison de la pandémie, sa participation n'en reste pas moins très incertaine. Son entraîneur Craig Tyzzer a expliqué récemment que la joueuse avait «besoin de faire une pause».