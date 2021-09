Championnat d'Algérie de canoë-kayak

La compétition programmée à Beni Haroun

Le plan d'eau du barrage de Beni Haroun (Mila), abritera le championnat d'Algérie de canoë-kayak du 7 au 9 octobre prochain. Le Championnat national, organisé par la Fédération algérienne des sociétés d'aviron et de canoë kayak (FASACK), en coordination avec les services de la direction locale de la jeunesse et des sports, verra la participation d'athlètes rameurs de différentes catégories d'âge, issus de plusieurs wilayas. Le comité d'organisation de ce championnat a ouvert la phase de réception des dossiers des athlètes participants, dont le nombre oscillera entre 150 et 200 rameurs, parmi lesquels des athlètes de la wilaya de Mila, qui accueille cet événement sportif au niveau du plus grand plan d'eau en Algérie.

Championnat d'Algérie des échecs juniors

La finale débute aujourd'hui

La finale du championnat d'Algérie des échecs, juniors filles et garçons, aura lieu du 16 au 18 septembre à la bibliothèque de Mohammedia, à Alger, a-t-on appris, mardi dernier, de la Fédération algérienne des échecs. Cette manifestation de 3 jours, organisée par la ligue de wilaya d'Alger des échecs, verra la participation des 20 meilleures juniors filles et garçons. Elle se disputera, selon le système suisse, en 8 rondes à la cadence de 45 minutés avec ajout de 30 secondes par coup joué.

Athlétisme

Report des Mondiaux de cross

Les Mondiaux de cross, prévus le 19 février 2022, à Bathurst (Australie), ont été reportés à 2023, en raison des restrictions de voyages imposées par les autorités locales, pour endiguer la propagation de la Covid-19, a annoncé, hier, la Fédération internationale d'athlétisme. «Les exigences de quarantaine de 14 jours pour les visiteurs internationaux en Australie ne sont pas pratiques pour un événement d'une journée», a expliqué dans un communiqué World Athletics qui rappelle que «les frontières australiennes sont fermées aux visiteurs internationaux». La compétition aura désormais lieu le 18 février 2023 à Bathurst où plus de 550 athlètes venus de plus de 60 pays sont attendus.