Jeux olympiques

Tokyo à la rescousse d'Osaka

Les lits en carton utilisés au Village des athlètes lors des Jeux Olympiques et paralympiques de Tokyo-2020, seront mis à la disposition des patients atteints du Covid-19 et installés dans une structure médicale dans la ville d'Osaka, a rapporté, la presse locale. Selon la même source, c'était le souhait du gouverneur de la préfecture d'Osaka, Hirofumi Yoshimura, qui a révélé son désir de pouvoir disposer de ces lits qui devraient être transportés à Osaka, d'ici la fin du mois de septembre, puis installés dans une structure médicale temporaire, mise en place par la préfecture pour pallier le manque de place dans les hôpitaux de la ville. «Ces lits étaient destinés aux athlètes olympiques et ils sont de grande qualité», a expliqué Yoshimura.

Formule 1

Räikkönen fit son come-back

L'intérim de Robert Kubica va s'arrêter là. Présent au volant de l'Alfa Roméo aux Grands Prix des Pays-Bas, il y a 8 jours, et de Monza, ce dimanche, le Polonais laissera sa place au titulaire du poste, Kimi Räikkönen, dimanche 26 septembre en Russie, à Sotchi. Testé positif au Covid-19 en début du mois, le Finlandais de 41 ans a annoncé son retour, lundi, sur son compte Instagram. «Tout va bien, rendez-vous au prochain Grand Prix», a écrit le Champion du monde 2007. A la fin de la saison, l'ancien pilote Ferrari et Lotus mettra un terme à sa carrière en Formule 1.

Boxe

Joshua a besoin de combattre Fury

Anthony Joshua a affirmé, lundi, qu'il devait absolument combattre Tyson Fury, avant la fin de sa carrière, car la boxe dans son ensemble avait besoin d'au moins un combat entre les 2 poids lourds britanniques. «Ai-je besoin de Tyson Fury à mon palmarès? J'en ai besoin», a déclaré Joshua au cours d'un podcast de la BBC. «On en a besoin pour la boxe. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il me faut. Allez, voyons à quel point je suis bon», a-t-il ajouté. A eux deux, Joshua et Fury détiennent actuellement tous les titres mondiaux majeurs de leur catégorie. Les négociations pour un «super combat» d'unification semblaient sur le point d'aboutir en début d'année jusqu'à ce qu'un arbitrage aux Etats-Unis oblige Fury à affronter Deontay Wilder, une 3e fois.