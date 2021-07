Borussia Dortmund

Manchester United a sorti le chéquier. Vendredi, le club mancunien a officialisé l'arrivée dans son effectif de Jadon Sancho. Acheté pour la somme de 85 millions d'euros, résultat d'un accord scellé avec le Borussia Dortmund, le milieu offensif anglais a paraphé un contrat de cinq années, soit jusqu'en juin 2026, en faveur des Red Devils. Le bail signé par le footballeur de 21 ans inclut une option pour une saison supplémentaire. «Je serai toujours reconnaissant à Dortmund de m'avoir donné l'opportunité de jouer en équipe première, même si j'ai toujours su que je retournerais un jour en Angleterre, a déclaré l'ancien joueur de Manchester City sur le site officiel du club. La chance de rejoindre Manchester United est un rêve devenu réalité et j'ai hâte de jouer en Premier League. C'est une équipe jeune et excitante et je sais qu'ensemble, nous pouvons réaliser quelque chose de spécial pour apporter le succès que les fans méritent. J'ai hâte de travailler avec le manager et son staff pour développer davantage mon jeu.»

Ole Gunnar Solskjaer et Manchester United, c'est une affaire qui roule. Arrivé en décembre 2018 en remplacement de José Mourinho, l'entraîneur norvégien a été prolongé jusqu'en juin 2024 par les dirigeants des Red Devils. L'ancien buteur dispose d'une année supplémentaire en option. De quoi aborder la saison à venir avec le plein de confiance.

Une information pour le moins... surprenante! Annoncé sur le départ en fin de saison dernière, Mauricio Pochettino a prolongé son contrat d'une année avec le Paris Saint-Germain. L'entraîneur argentin est désormais lié au club de la capitale jusqu'en juin 2023. «Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain. Ayant été lui-même capitaine de l'équipe, il y a 20 ans, il partage les valeurs, l'ambition et la vision du club pour l'avenir. Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants quant à ce que l'avenir nous réserve», a souligné le président parisien, Nasser Al Khelaïfi, pour le site officiel du PSG.