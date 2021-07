Natation

L'Algérie avec trois nageurs à Tokyo

La natation algérienne sera représentée par trois nageurs aux jeux Olympiques de Tokyo prévus du 23 juillet au 8 août, selon la liste finale de la Fédération internationale de la discipline (FINA). Il s'agit d'Oussama Sahnoune sur 50 et 100m nage libre, Souad Cherouati sur le 10 km en eau libre et Amel Melih sur 50m nage libre. Dans une déclaration à l'APS, le directeur des équipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de natation (FAN), Lamine Ben Abderrahmane, s'est félicité de la qualification de trois nageurs algériens pour les JO-2020, soulignant que le nombre de qualifiés aurait pu être plus important, s'il n'y avait pas eu les contraintes dues à la pandémie de COVID-19. «La participation de trois nageurs algériens aux JO de Tokyo est une performance satisfaisante pour la direction technique nationale. Sahnoun a obtenu les minima «A» sur 50m et 100m nage libre, Cherouati s'est qualifiée avec brio sur le 10km en eau libre et Melih a réalisé le minima «B» et a profité de la règle d'universalité pour valider sa qualification», a-t-il expliqué. Outre les trois nageurs qualifiés, Jaouad Syoud et Abdellah Ardjoune ont, respectivement, réalisé les minima «B» sur les épreuves de (200 et 400m 4 nages, 100 et 200m papillon) et (100 et 200m dos) mais ils ne seront pas malheureusement du voyage à Tokyo.

Meeting Istvan Gyulai

Triki améliore son record national

Le spécialiste du triple saut, Mohamed Yasser Triki, a battu la record d'Algérie avec un saut mesuré à 17.33m, mardi au meeting du continental gold tour «Istvan-Gyulai» en Hongrie. A la faveur de cette performance, Triki a pris la troisième place du concours remporté par le Portugais Pedro Pichardo (17.92m) devant le Burkinabé Hugues Zango (17.82m). Avec ce saut mesuré à 17.33m, Triki améliore son record d'Algérie de deux centimètres (17.31m), réalisé en juin dernier à l'occasion de la 4e Journée «Elite» disputée au stade SATO du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Le natif de Constantine fait parti des 44 athlètes algériens qualifiés pour les Jeux olympiques de Tokyo, dont huit en athlétisme, à savoir, Taoufik Makhloufi (1500 mètres), Abdelmalik Lahoulou (400m/haies), Billel Tabti (3000 mètres steeple), Hicham Bouchicha (3000 mètres steeple), Djamel Sedjati (800 mètres), Yassine Hethat (800 mètres) et Loubna Benhadja (100m).