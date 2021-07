Judo

Ahmed Hifri décroche la 8e Dan

Le Maître Ahmed Hifri a décroché à 80 ans la 8e Dan en judo, devenant ainsi le premier athlète algérien à atteindre ce grade dans cette discipline, a annoncé le président de la Ligue de Batna Khaled Melakhssou. Né le 25 décembre 1940 à Oran, Hifri est le fondateur de la première Equipe nationale algérienne de judo, dont il a été l'entraîneur de 1971 à 1975. Il a été également directeur sportif au sein de l'Union africaine en 1973 et expert à la Fédération internationale (IJF). La 8e Dan qu'il vient de décrocher est appelée Hachidan en japonais, et elle est considérée comme l'un des plus hauts grades du judo mondial.



Championnat d'Algérie sur route

La course en ligne pour Lagab

Le pensionnaire de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC), Azzeddine Lagab s'est adjugé la course en ligne, seconde épreuve du championnat d'Algérie de la course sur route, disputée, lundi dernier à Aïn Témouchent, sur un parcours long de 161,2 kilomètres. Le cycliste Lagab a réalisé un chrono de 4 h 18':35», devançant son coéquipier

El Khacib Sossane (4 h 18' 42') et Abderahmane Mousouri du MC Alger avec un temps de 4h 25' 42». Chez les U23, les cyclistes de la FAC ont remporté les trois premières places avec la victoire de Sadik Benganif avec un chrono de 4h 30' 35» devant ses coéquipiers Aymen Merdj avec 4 h 30' 36» et Hamza Amari en 4 h 34' 15». Au total plus de 170 cyclistes de 34 clubs représentant plusieurs wilayas du pays ont pris part à cette compétition.

Handball

Zoheir Naim rejoint Sharjah

Le club de handball émirati, Sharjah, a annoncé, lundi dernier, le recrutement de l'international algérien Zoheir Naim en provenance de la JSE Skikda, sacrée championne d'Algérie de la discipline. «L'international algérien de handball, Zoheir Naim, s'est engagé avec Sharjah en provenance de la JSE Skikda», a écrit le club émirati sur son compte Twitter, sans préciser la durée du contrat. International seniors depuis 2017, Naim (25 ans) a participé au Mondial 2021 avec le Sept algérien. Naim a été sacré champion d'Algérie 2020 avec la JSE Skikda, son club formateur, lors du dernier tournoi des Play-offs de l'Excellence, disputé le week-end dernier à Alger.