Championnat d'Algérie de drift

Mahi s'offre le haut du podium

Le pilote Amine Mahi a décroché la première place du podium lors de la 2e manche du championnat d'Algérie de drift automobiles, disputée au port Saket de tala Iles de Béjaia. Amine Mahi de l'équipe VIP tunning d'Oran des sports mécaniques s'est imposé devant Naim Maazouz et Rahab Oussama d'Alger. Les drifters ont assuré le spectacle sous les yeux de centaines de passionnés qui ont toujours répondu présent. Les finalistes ont été jugés sur plusieurs critères techniques (vitesse de passage, maîtrise des dérapages, techniques de pilotage) et esthétiques (design de la voiture, bruit et fumée dégagés). Cette

2e manche, organisée par le club MRC Béjaïa des sports mécaniques en collaboration avec la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM), a regroupé 12 drifters de plusieurs wilayas du pays.

Championnat d'Algérie sur route

Riahi s'illustre

Le pensionnaire de la formation VTT Tlemcen, Anes Riahi s'est adjugé le titre de l'épreuve sur route du championnat d'Algérie de cyclisme, disputée dimanche à Aïn Témouchent, sur un parcours de

80,6 kilomètres. Il a devancé sur la ligne d'arrivée avec un chrono de 2h 29 min 49 sec ses rivaux du jour, Riyad Bekhti d'Amel El Malah (2h 29 m 50 s) et Mounir Laloui de l'IRB El Kantara (2h 30m 33s). En seniors dames sur la distance de 80,6 km, la première place est revenue à Yasmine El Meddah du NR Dély Ibrahim avec un temps de 2h 52m 54s devant Nour Yasmine Bouzenzen du club TC Rouiba (2h 52m 54s) et Lydia Kasmi du MC Alger (3h 01m 26s). Chez les juniors filles (80,6 km) et sans surprise, l'étoile montante du cyclisme algérien, Nesrine Houili (AS Naftal Oran) a dominé les débats au sprint avec un chrono de 2 h 41 m 22s devant Chahra Azouz du TC Rouiba (2h 41m 22s) et Lyna Maria Amrani du MCA qui a complété le podium avec un temps de 3h 01 m 30s. Chez les cadettes sur une distance de 40,3 km, la première place est revenue à Sihem Bousbaa du club TC Rouiba avec un temps de 1 h 33m 02s devant Yamna Bouyakor d'Ame l El Malah (1h 39m 34s) et Malak Mechad du TC Rouiba

(1 h 39m 34s).