Fédération algérienne de cyclisme

Election de trois nouveaux membres au BF

Trois nouveaux membres, dont une dame, ont été élus au sein du Bureau exécutif de la Fédération algérienne de cyclisme, lors de l'Assemblée générale extraordinaire (AGEx) tenue samedi à Aïn Témouchent en marge du championnat d'Algérie sur route abrité par la même ville, et ce pour remplacer les trois membres démissionnaires. Il s'agit de Youcef Chabou (Ligue de Jijel), Sofiane Medjdoub (Ligue d'Oran) et Asma Bouchoucha (Ligue de Constantine), élus par les 23 membres ayant assisté aux travaux de cette AGEx, sur un total de 39 membres. Conformément au décret N.21-60 du 28 février 2021, relatif au non cumul entre la responsabilité exécutive et élective et la responsabilité administrative au sein des structures d'organisation et d'animation sportives, trois membres du nouveau Bureau fédéral avaient présenté leur démission, et la FAC se devait donc de les remplacer.

Championnat d'Algérie sur route

Victoire de Lagab en seniors

Les cyclistes Azzeddine Les cyclistes, Azzeddine Lagab, (seniors) de la Fédération algérienne et Brinis Mohamed (juniors) de l'IRB El Kantara ont remporté les épreuves du contre-la-montre du championnat d'Algérie sur route, disputées samedi sur un circuit fermé dans la commune de Chaabet Lham (Aïn Témouchent). Azzeddine Lagab s'est imposé sur une distance de 32 kilomètres avec un chrono de 41 min 37 sec 39/100, devant Hamza Mansouri du MC Alger (43:51.63) et Saidi Nacim du même club(44:02.23). En juniors, sur une distance de 19,3 km, Brinis Mohamed a pris la première place avec un temps de 27 min 23 sec 40/100, suivi de Mimouni Oussama du NR Dély Ibrahim (27:25.62) et Ferkous Abdelkrim de l'Académie de Constantine (27:30.56).

Tour de France 2021

Pogacar s'empare du maillot jaune

Le Slovène Tadej Pogacar, vainqueur du Tour de France en 2020, a frappé un grand coup ce samedi, en subtilisant le maillot jaune à Mathieu van der Poel, au moment où le Belge Dylan Teuns, sociétaire de l'équipe Bahreïn s'est imposé en solitaire dans cette 8e étape, conclue au Grand Bornand. Le Slovène, qui a terminé en 4e position dans cette étape, avait assommé le Tour après son attaque à une trentaine de kilomètres de l'arrivée de la première étape, dans les Alpes. Le leader de l'équipe UAE a endossé son troisième maillot jaune.