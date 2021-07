Championnats du monde juniors sur piste

Houili et Cherki en stage en Suisse

Les cyclistes algériens Nesrine Houili et Salah Cherki effectueront un stage de préparation du 8 juillet au 18 août en Suisse, en vue des prochains Championnats du monde «juniors» sur piste, prévus du 1er au 5 septembre en Egypte, a-t-on appris, vendredi, auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FAC). «Ce stage se déroulera au Centre mondial de l'Union cycliste internationale (UCI), qui se trouve dans la ville d'Aigle, en Suisse» a encore précisé l'instance fédérale. Houili est sociétaire de l'AS Naftal Oran, alors que Cherki défend les couleurs du Amel El Maleh, un autre club du nord-ouest algérien. Houili avait fait sensation au mois de mars dernier, en raflant pas moins de six médailles d'or lors des championnats d'Afrique juniors (sur piste et sur route), disputés au Caire (Egypte). Une belle récolte, qui a permis à cette jeune Oranaise (17 ans) de s'emparer de la première place mondiale dans l'épreuve de l'élimination, avec 600 points, devant la Portugaise Daniela Compos, qui compte le même nombre de points, au moment où l'Egyptienne El iwa Apepa a complété le podium, avec 540 points.

Jeux Olympiques Tokyo-2020

Les athlètes pourront exprimer leurs opinions

Le Comité international olympique a annoncé, vendredi, dans un communiqué avoir autorisé les sportifs participant aux jeux Olympiques de Tokyo à exprimer leurs points de vue politiques, jusqu'au début de leurs épreuves. Dans un guide actualisé à destination des athlètes, le CIO a modifié un point de règlement concernant leur droit d'expression. Il a indiqué qu'ils pourront désormais s'exprimer sur des sujets politiques ou sociétaux lorsqu'ils s'adresssent aux médias, lors des réunions d'équipe, sur les réseaux sociaux et même juste avant les départs de leurs épreuves. Cette refonte de l'article 50 de la Charte olympique, qui bannissait jusque-là toute «démonstration ou propagande politique» était attendue tant il paraissait à beaucoup inadapté, à l'heure du soutien affiché par nombre de sportifs à des mouvements comme «Black Lives Matter» qui symbolise la lutte antiracisme. De nombreux sportifs, basketteurs, footballeurs ont pris l'habitude de poser un genou à terre et de lever le poing avant le coup d'envoi de leur match dans un geste devenu symbolique. Ils pourront également porter des tenues (T-shirts...) arborant des opinions.