Championnat d'Excellence de handball

9 Clubs promus

Les membres du bureau exécutif de la Fédération algérienne de handball (FAHB), réunis jeudi à Alger, ont officialisé l'accession de neuf clubs en Championnat d'Excellence (messieurs) la saison prochaine. Les clubs promus en Championnat d'Excellence ont été désignés en référence au dernier classement de la Nationale 1 avant l'arrêt de la compétition en raison de la pandémie de Covid-19. Il s'agit de trois clubs de chaque poule de la Nationale 1 (Est, Centre, Ouest): AB Barika, IR Bouteldja, CR El Arrouche, HBC El Biar, CS Bir Mourad Rais, CRBEE Alger-Centre, MC Oran, O Maghnia et JS Kabylie. Suite à cette décision, championnat d'Excellence (messieurs) sera composé de 25 clubs la saison prochaine. Chez les dames, le bureau exécutif de la FAHB a indiqué que le premier tournoi d'accession en championnat d'Excellence se déroulera les 9 et 10 juillet à la salle d'El Biar (Alger) avec la participation de six clubs: NRKG Alger, NRB Hammamet, CH Biskra, FS Constantine, OJS Constantine et AHB Oran.



Wimbledon

Federer bien plus convaincant

Roger Federer a été bien plus convaincant, jeudi, pour éliminer Richard Gasquet au 2e tour qu'il ne l'avait été au premier où il avait bénéficié de l'abandon d'Adrian Mannarino à l'entame du cinquième set. Pas besoin d'aide extérieure cette fois, le Suisse est nettement monté en puissance et pour leur onzième rencontre en 10 ans, il n'a pas cédé le moindre set à Gasquet.

(7-6 (7/1), 6-1, 6-4) «Etre à son top aux premier et deuxième tours n'est pas un objectif en soi: il faut passer», a-t-il affirmé. «Maintenant, je suis au troisième tour et je suis content de la façon dont je joue», a ajouté le Suisse qui, à bientôt 40 ans, atteint le 3e tour à Wimbledon pour la 18e fois de sa carrière. Il lui aura fallu environ trois quarts d'heure pour trouver ses marques. Le temps pour les deux hommes d'atteindre le tie break du premier set. Mais au jeu décisif, le niveau de Federer est soudain monté d'un bon cran et il n'a laissé aucune chance au Français.