Semi-marathon de la Corniche jijilienne

La 20e édition le 3 juillet

La 20e édition du semi-marathon de la Corniche jijilienne se déroulera dans la matinée du samedi 3 juillet prochain, sur une distance réglementaire de 21,097 mètres, a-t-on appris mardi auprès de la Fédération algérienne d'athlétisme, coorganisatrice de cette compétition avec la Ligue locale. «Le parcours de la course a été mesuré et homologué par la Fédération. Le départ sera donné à 8h30, à Afuzar, dans la commune de Laouana, alors que l'arrivée est prévue devant l'APC de Jijel», a-t-on indiqué de même source. La course (messieurs/dames) est ouverte à toutes les catégories d'âge, de 18 ans à plus de 60 ans, qu'elles soient licenciées ou non, à la seule condition de présenter un certificat médical, prouvant l'aptitude à courir.

Natation

Sun Yang privé des JO pour dopage

Le nageur chinois Sun Yang manquera les jeux Olympiques de Tokyo, suspendu mardi 4 ans et 3 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour avoir détruit à coups de marteau une fiole de son sang lors d'un contrôle antidopage inopiné. Entamée le 28 février 2020, cette suspension s'achèvera donc en juin 2024, soit avant l'ouverture des Jeux de Paris. Triple Champion olympique (à Londres et Rio), Sun Yang aura toutefois 32 ans. En février 2020, le TAS avait déjà infligé 8 ans de suspension pour ce geste, soit la peine maximale. Mais à la stupéfaction générale, le Tribunal fédéral suisse avait annulé cette décision en décembre, sanctionnant la «partialité» du président du panel d'arbitres et ancien chef de la diplomatie italienne, Franco Frattini.

Supercoupe d'Afrique de handball

La finale fixée au 23 août

La Confédération africaine de handball (CAHB) a fixé la date de la Supercoupe d'Afrique entre l'Etoile Sportive du Sahel (Tunisie) et le Zamalek d'Egypte, pour le 23 août prochain à Agadir au Maroc tandis que le 37e championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe se déroulera à partir du 24 août. Le vainqueur de la Supercoupe participera au Mondial des clubs (Super Globe) qui se déroulera l'année prochaine en Arabie saoudite. Pour ce qui est de la coupe des vainqueurs de coupes, la Confédération africaine avait auparavant annoncé la liste des 12 clubs ayant confirmé leur participation à la compétition masculine.