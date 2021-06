Championnats arabes d'athlétisme

L'Algérie termine à la troisième place

La sélection algérienne d'athlétisme (messieurs/dames), avec une moisson de 21 médailles (6 or, 7 argent et 8 bronze), a terminé à la troisième place du classement final de la 22e édition des Championnats arabes disputée du 16 au 20 juin à Radès (Tunis). La première place du classement est revenue au Maroc avec 31 breloques (10 or, 9 argent et 12 bronze), alors que la Tunisie a pris la deuxième place avec 16 médailles (7 or,7 argent, 2 bronze). Ces joutes arabes ont été marquées par la blessure du décathlonien algérien Larbi Bourrada qui a raté la qualification pour les jeux Olympiques de Tokyo.

Jeux d'échecs

Tournoi open à Oran

Un tournoi open des échecs individuels aura lieu du 1er au 5 juillet prochain à la maison de jeunes Mokdad Ahmed de Bir-El-Djir d'Oran, a-t-on appris, lundi dernier, auprès des organisateurs. Cette manifestation sportive de cinq jours, organisée par la Fédération algérienne des échecs, dans le cadre des festivités célébrant le

59e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, verra la participation d'une soixantaine d'échephiles dames et messieurs en individuels de différents clubs et associations sportives de l'Ouest du pays.

Tour de France de cyclisme

Fabio Aru forfait

L'Italien Fabio Aru,ex-vainqueur de la Vuelta, a été remplacé, lundi dernier par l'Espagnol Carlos Barbero au sein de l'équipe Qhubeka pour le Tour de France (26 juin au 18 juillet). Aru, vainqueur d'étape et maillot jaune dans le Tour 2017, affiche une condition insuffisante. «J'ai senti qu'avec les problèmes physiques que j'ai eu ce week-end, mon corps n'est tout simplement pas là où il doit être pour que je sois à mon meilleur pour le Grand Départ du Tour», a déclaré le Sarde, cité par son équipe. Agé de 30 ans, le vainqueur de la Vuelta 2015 n'a signé aucune performance probante cette saison.