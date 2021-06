Natation

Cherouati valide son billet pour les JO

La nageuse algérienne Souad Nafissa Cherouati est qualifiée pour les jeux Olympiques de Tokyo (Japon), prévus du 23 juillet au 8 août prochain, dans l'épreuve de la nage en eau libre (10 km). Championne d'Afrique de l'épreuve, en 2018 à Alger, la sociétaire de la formation portugaise du Benfica va ainsi prendre part à ses premiers Jeux et devient la première Algérienne à se qualifier pour les JO dans cette spécialité. L'Algérienne a composté son billet à Lisbonne (Portugal) où elle a réalisé un temps de 02:13:11.40 lors d'un tournoi qualificatif pour les Jeux nippons. À Tokyo, ils seront deux à représenter la natation algérienne. Outre Cherouati, Oussama Sahnoune sera également du voyage après avoir réalisé les minima A dans les épreuves du 50m et 100m nage libre.

Classement WTA

Samsonova gagne 43 places

L'Ukrainienne Elina Svitolina s'est emparée de la 5e place au détriment de l'Américaine Sofia Kenin, dans le classement WTA publié hier, toujours dominé par l'Australienne Ashleigh Barty. Agée de 26 ans, Svitolina n'a pas quitté le top 10 depuis juin 2017. La Suissesse Belinda Bencic, finaliste à Berlin, a dépossédé la Tchèque Petra Kvitova de la 11e place. La Bélarusse Victoria Azarenka a pris deux places, en 14e position tandis qu'à l'inverse la Tchèque victorieuse de Roland-Garros début juin, Barbora Krejcikova, 17e, a perdu deux places.

Classement ATP

Pas de changement en tête

Le top 10 mondial n'a pas évolué dans le nouveau classement ATP publié hier, marqué par la progression du Français Corentin Moutet, 25e après sa victoire à Halle dimanche. Peu de joueurs du haut du classement s'étant alignés dans les tournois au lendemain de Roland-Garros, et deux semaines avant Wimbledon (28 juin - 12 juillet), la hiérarchie est restée inchangée dans les 10 premiers, toujours dominée par le Serbe Novak Djokovic, devant le Russe Daniil Medvedev et l'Espagnol Rafael Nadal. Demi-finalistes malheureux au Queen's à Londres, le Canadien Denis Shapovalov gagne deux places (12e) et l'Australien Alex de Minaur quatre rangs (18e). Ce dernier, âgé de

22 ans, égale son meilleur classement en carrière.