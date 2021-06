Classement ITF juniors

Bekrar passe à la 98e place

L'Algérienne Ines Bekrar a gagné 37 places dans le nouveau classement mondial de la catégorie «juniors», dévoilé lundi par la Fédération internationale de tennis (ITF), sur son site Internet, occupant ainsi le 98e rang. Une belle ascension que Bekrar doit à son parcours «honorable» dans le tournoi international ITF juniors J2, clôturé dimanche dernier à Hamammet (Tunisie), où elle avait atteint la finale avant de perdre face à la tête de série numéro 2, la Suissesse Celine Naef, 6-2, 6-0. L'Algérienne, championne d'Afrique juniors en titre, avait entamé la compétition avec un succès au premier tour devant la tunisienne Hiba Heni (6-2, 5-7, 6-4), la Danoise Emma Kamper Malmkjaer (6-3, 6-1) au second tour, la Portugaise Maria Santos sur le score 6-0, 2-0 AB aux quarts, puis l'Allemande Ella Seidel sur le score 6-3, 6-2, en demi-finale. Pour rappel, Bekrar est sélectionnée avec l'équipe algérienne féminine «seniors» de tennis pour prendre part à la coupe Billie Jean King (ex-Fed Cup), groupe 3 zone Europe-Afrique, programmée à Vilnius (Lituanie), du 15 au 19 Juin 2021.

Championnat d'Afrique de taekwondo

Les Algériens ratent leur participation

La sélection algérienne de taekwondo, composée de quatre athlètes, a raté sa participation au championnat d'Afrique, disputé les 5 et 6 juin à Dakar (Sénégal), finissant la compétition avec un bilan de zéro médaille. Chez les messieurs, où l'Algérie a engagé trois athlètes, à savoir Mohamed Guerfi (-63 kg), Hani Tabib (-74 kg) et Islam Guetaya (-87 kg), le classement général a été dominé par l'Egypte avec 468 points (2 or, 4 argent), devant la Tunisie avec 377 points (3 or) et le Maroc avec 356 points (1 or, 3 argent, 3 bronze). Chez les dames, c'est le Maroc (2 or, 3 argent, 1 bronze) qui a pris la première place devant la Côte d'Ivoire (2 or, 3 argent) et l'Egypte (1 or, 1 argent, 6 bronze). Plus de 800 taekwondoïstes représentant 54 pays ont pris part à ce championnat d'Afrique qui s'est déroulé dans la Dakar Aréna. Prévue initialement les 22 et 23 mai, cette édition du rendez-vous continental a été décalée pour ne pas interférer avec les qualifications olympiques.