Coupe du monde 2021 d'aviron

La paire Ait Daoud- Boudina termine à la 4e place

Le duo algérien Kamel Ait Daoud/Sid Ali Boudina a pris, dimanche à Sabaudia en Italie, la 4e position en finale A du double scull légers, comptant pour la 3e étape de la Coupe du monde d'aviron. La paire algérienne a parcouru la distance de la course en 6:44.50, loin derrière le premier duo norvégien (Kristtofer Brun/Weierlhot Strandli), vainqueur en 6:14.03. Le podium de la finale A a été complété par la paire Pietro Ruta/Stefano Oppo (Italie) en 6:14.20 et la seconde équipe norvégienne composée de Jens Holm et Oskar Soedal, en 6:30.24. Le double scull algérien a réalisé au passage du 500m (1:38.17), du 1000m (3:19.69) et du 1500m (5:02.58), terminant les 2000m de distance en 6:44.50.

Championnat d'Afrique-2022 de judo

Le tournoi officiellement en Algérie

Le document officiel attribuant à l'Algérie l'organisation du 43e championnat d'Afrique de judo (messieurs et dames) en 2022, a été signé, dimanche, par la secrétaire d'Etat chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, et le président de l'Union africaine de la discipline, le Malgache Randrianasoloniako-Niaiko Siteny. La cérémonie de signature du document s'est déroulée en marge des travaux de l'assemblée générale de la Fédération internationale de judo, tenus à Budapest (Hongrie) au cours desquels Salima Souakri a été élue jeudi membre au bureau exécutif, alors que son compatriote Mohamed Meridja a été réélu au sein de cette même structure, a indiqué un communiqué du secrétariat d'Etat.

Tournoi qualificatif paralympique de Fazza

Trois Algériens au rendez-vous

Trois athlètes algériens prendront part à la 11e édition de la Coupe du monde de powerlifting de Fazza à Dubai (Emirats arabes unis), prévue du 19 au 24 juin, dernière compétition qualificative aux Jeux paralympiques de Tokyo (24 août-5 septembre 2021). Il s'agit des athlètes Hocine Betir, Samira Guerioua et Hadj-Ahmed Beyor, qui restent déterminés à saisir l'opportunité des joutes de Fazza pour ajouter des points supplémentaires à leur classement mondial de qualification à Tokyo. Il est à rappeler que Hocine Bettir et Samira Guerioua avaient pris part aux derniers Jeux paralympiques de Rio au Brésil en 2016.