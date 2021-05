Jeux olympiques Tokyo-2020

Asahi demande une annulation

Le quotidien japonais Asahi, partenaire officiel des jeux olympiques de Tokyo-2020, a appelé, hier, à l'annulation de l'événement, qu'il a qualifié de «menace à la santé», alors que le pays subit actuellement une quatrième vague d'infections au coronavirus. Dans un éditorial, le journal a enjoint au Premier ministre nippon Yoshihide Suga d'«examiner la situation calmement et objectivement» et de «prendre la décision d'annuler les JO de cet été». À moins de 2 mois des Jeux (23 juillet-8 août), la population japonaise est vent debout contre leur tenue, selon divers sondages. L'Asahi estime que devant l'incertitude liée à la situation sanitaire, l'ouverture de ces Jeux reviendrait à faire «un pari» qui n'est selon lui «pas acceptable». Le journal rappelle aussi les «propos confondants» du vice-président du Comité international olympique (CIO), John Coates, la semaine dernière, selon lesquels, les JO auraient lieu même si la ville de Tokyo devait rester sous un régime d'état d'urgence. La «nature égoïste» du CIO est «de nouveau apparue clairement» dans ces déclarations, fustige l'éditorial.

GP d'Oran de cyclisme

Coup d'envoi aujourd'hui

Pas moins de 115 coureurs issus de 15 clubs et de la sélection nationale, prendront part au 25e Grand prix de cyclisme de la ville d'Oran, qui coïncidera avec la 3e manche de la coupe d'Algérie, à partir d'aujourd'hui et qui sera clôturé samedi. Cette épreuve débute par le déroulement de la course contre la montre, avancée à 15h30 au lieu de 16h30, sur le circuit reliant la commune d'El Kerma à Kristel. Le deuxième jour de la compétition sera réservé à la course sur circuit fermé. Les points de départ et d'arrivée ont été fixés au niveau du jardin méditerranéen relevant de la délégation communale Akid-Lotfi (commune d'Oran). Au cours de cette épreuve, dont le coup d'envoi sera donné à 9h, les coureurs de la catégorie juniors (garçons et filles) effectueront 15 tours, soit 5 tours de moins que les seniors. Ces derniers parcourront au total une distance de 4,2 km. L'épreuve la plus attendue dans cette compétition, à savoir la course sur route, aura lieu lors du dernier jour du grand prix, soit samedi.