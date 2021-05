Championnat d'Afrique des échecs

Deux victoires et deux défaites pour l'Algérie

Les échéphiles algériens ont décroché deux victoires et concédé autant de défaites et un match nul, lors de la 6e journée du championnat d'Afrique des échecs (individuel), qui se déroule à Lilongwe (Malawi) du 19 au 28 mai. Les deux victoires algériennes ont été remportées par Ali Nacer et Manel Nacer qui ont, respectivement, disposé du Nigérian Ajibola Olanrewaju et la Sénégalaise Bobrova Lubov. Le match nul a été obtenu par Lina Nassr face à la Zimbabwéenne Charinda Kudzanayi, alors que les deux défaites ont été concédées par Billel Bellahcene et Chafik Talbi. À l'issue de cette 6e journée, l'Algérienne Lina Nassr glisse à la 2e place du classement général, alors que chez les hommes, le meilleur algérien est Ali Nacer qui occupe le 8e rang.



Coupe des nations d'équitation

Oran ville hôte

La ville d'Oran abritera en octobre prochain la Coupe des nations en équitation, dans le cadre des préparatifs de la 19e édition des Jeux méditerranéens prévue dans la capitale de l'Ouest du 25 juin au 5 juillet 2022, a-t-on appris, lundi dernier, auprès de la présidente de la Fédération équestre algérienne (FEA), Fahima Sebiane. «Il s'agit d'une compétition expérimentale s'inscrivant dans le cadre du programme «tests évents» organisés en collaboration avec le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens (COJM). L'occasion sera d'ailleurs propice pour tester les équipements sportifs concernés par l'événement», a-t-elle indiqué. Outre cette compétition internationale de grande envergure, Oran accueillera en juillet prochain la deuxième étape des qualifications pour le challenge mondial. Profitant de sa visite à Oran entrant dans le cadre des préparatifs des JM, Sebiane s'est réuni avec les membres du COJM pour définir le programme des compétitions liés au sport équestre lors du rendez-vous méditerranéen. Elle s'est déclarée satisfaite de l'évolution des préparatifs dans ce registre, tout en émettant, en revanche, des réserves à propos des travaux de réhabilitation dont fait l'objet le centre équestre «Antar Ibn Cheddad» à

Es-Senia, retenu pour abriter les compétitions d'équitation lors des JM.