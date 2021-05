Grand Prix de Bakou de para-judo

Cinq Algériens au rendez-vous

Cinq Algériens seront en course pour des places qualificatives aux Jeux paralympiques-2020, lors du Grand Prix de para-judo, qui a débuté, hier, à Bakou, en Azerbaïdjan, avant-dernier concours du processus de qualification pour Tokyo inscrit au programme de la Fédération internationale de sports pour malvoyants (IBSA). Il s'agit de Chérine Abdellaoui, Ouldkouider Ishak, Lamri Sid Ali, Meskine Mehdi et Radjai Youcef qui auront pour mission de glaner des points supplémentaires et espérer offrir à l'Algérie des places aux Jeux paralympiques de Tokyo qui auront lieu du 24 août au

5 septembre 2021. Les cinq judokas sont à pied d'oeuvre à Bakou et ont déjà passé l'opération de classification qui les a confirmés dans leurs classes initiales pour une durée de quatre nouvelles années, chose qui a conforté les athlètes et le staff médical de la Fédération algérienne handisport (FAH). Le Grand Prix de Bakou marquera le retour à la compétition du judo handisport mondial, après l'annulation de plusieurs compétitions qualificatives, en 2019 et 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. La seconde chance des judokas algériens sera lors du Grand Prix de Walsall en Grande-Bretagne (18-19 juin).

Formule 1

Verstappen remporte le GP de Monaco

Le Néerlandais, Max Verstappen, (Red Bull) a remporté, dimanche dernier, le Grand Prix de Monaco pour la première fois de sa carrière et pris la tête du Championnat de Formule 1 après la 5e manche cette saison. Carlos Sainz (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) complètent le podium. Le septuple champion du monde Lewis Hamilton (Mercedes) a fini 7e et perdu la place de leader du Championnat au profit de Verstappen, vainqueur de son 12e Grand Prix en F1. Sergio Pérez (Red Bull) et Sebastian Vettel (Aston Martin) complètent un top 5 inédit cette saison. «C'est tellement spécial de gagner à Monaco, c'est aussi la première fois que je suis sur le podium ici, c'est vraiment cool», a savouré Verstappen, qui a désormais quatre points d'avance sur Hamilton. Le Néerlandais devait partir deuxième derrière Charles Leclerc, mais le Monégasque a abandonné avant le départ, la faute à un problème mécanique sur sa Ferrari. Valtteri Bottas (Mercedes) a lui abandonné au 31e tour sur 78, après un problème technique lors

d'un arrêt au stand alors qu'il était 2e.