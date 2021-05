Ligue africaine de basket-ball

Nouvelle défaite du GSP

Le GS Pétroliers s'est incliné face au Ferroviario Maputo (Mozambique) sur le score de 73 à 86 (mi-temps: 35-47), en match comptant pour la 3e journée du groupe C de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), disputé samedi à Kigali (Rwanda). Les basketteurs algériens ont perdu les trois premiers quart-temps (17-22), (18-25) et (19-22), avant de s'adjuger le dernier quart (19-17). C'est la deuxième défaite des Pétroliers dans le tournoi, après celle concédée face à l'AS Douanes du Sénégal (76-94), pour le compte de la 1ère journée, disputée lundi dernier. À l'issue de cette défaite, le GSP compromet sérieusement ses chances de qualification aux quarts de finale de la BAL, avant de boucler la phase de poules face au Zamalek d'Egypte aaujourd'hui (17h30, heure algérienne). Cette rencontre de la 2e journée du groupe C, prévue initialement mercredi dernier, avait été reportée «en accord avec les règles du protocole sanitaire en place dans la bulle de Kigali», avait indiqué un communiqué de la BAL.

Championnat d'Afrique des échecs

2 victoires et 3 nuls pour les Algériens

Les échéphiles algériens ont obtenu deux victoires et trois nuls lors de la 4e journée du championnat d'Afrique des échecs (individuel), qui se déroule à Lilongwe (Malawi) du 19 au 28 mai. Les deux victoires algériennes ont été décrochées par Chafik Talbi et Manel Nasser, qui ont, respectivement, disposé du Nigérian Issac Okeke et de la Kenyane Lucy Wanjiru. Les matchs nuls ont été obtenus par Billel Bellahcene, Ali Nacer et Lina Nassr. Lors de la 3e journée, disputée vendredi, la sélection algérienne a remporté deux victoires par l'intermédiaire de Ali Nacer et Chafik Talbi, alors que Billel Bellahcene, Lina Nassr et Manel Nasser, ont fait match nul. Dans une déclaration à l'APS, le directeur technique national (DTN) Hatem Ouldrouis, avait indiqué que l'objectif de cette participation «est de décrocher une qualification pour la Coupe du monde chez les messieurs, et de remporter le titre chez les dames». Ce rendez-vous africain est qualificatif pour la Coupe du monde (messieurs et dames), prévue à Sotchi (Russie) du 10 juillet au 3 août prochains. L'Afrique sera représentée par les quatre premiers.