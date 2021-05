Jeux Olympiques Tokyo-2020

Le bout du tunnel?

«Le bout du tunnel» pour les JO de Tokyo «est désormais en vue», a déclaré John Coates, l'un des vice-présidents du Comité international olympique (CIO), balayant ainsi les rumeurs d'une possible annulation de cette compétition, en raison de la résurgence du coronavirus au Japon. Selon l'Australien, les Jeux se dérouleront même si la ville de Tokyo devait rester en l'état d'urgence. Le CIO travaille avec les responsables japonais pour «offrir des Jeux sûrs et sécurisés pour tous», a ajouté Coates, assurant qu'ils «seront sûrs pour tous les participants et les Japonais». «Nous le faisons pour les sportifs, ils ont envie plus que jamais que ces JO aient lieu, nous voulons leur donner l'occasion d'y participer», a martelé le dirigeant australien. Coates a minimisé les récents sondages qui rapportent que l'écrasante majorité des Japonais souhaitait une annulation ou un nouveau report des Jeux. Selon lui, il y a probablement une «corrélation entre les chiffres des sondages et la vaccination», qui reste relativement faible au Japon.

Fédération algérienne de tennis

Noujeim Hakimi nouveau DEN

Le technicien algérien Noujeim Hakimi a été nommé au poste de directeur des Equipes nationales (DEN) de la Fédération algérienne de tennis (FAT). Outre cette nomination, le jeune Abdelwakil Keciba, est le nouveau directeur de la promotion et de la prise en charge des jeunes talents sportifs, selon la même source. Pour rappel, l'autre technicien algérien, Abderrahmane Abdelmoumen a été nommé à la tête de la direction technique nationale (DTN) début avril dernier. Par ailleurs, la DTN a été renforcée par l'arrivée de l'arbitre international (bronze Badge), Nassim Belazri au poste de directeur de l'organisation sportive et des compétitions (DOSC).

Ligue africaine de basket-ball

GSP - Zamalek reprogrammé demain

Le match opposant le club algérien du GS Pétroliers au Zamalek d'Egypte, prévu initialement mercredi dans la «bulle» de Kigali (Rwanda), pour le compte de la 2e journée du groupe C de la Ligue africaine de basket-ball (BAL), a été reprogrammé lundi (17h30, heure algérienne). Cette rencontre avait été reportée «en accord avec les règles du protocole sanitaire en place dans la bulle de Kigali», avait indiqué un communiqué de la BAL. La BAL n'a pas précisé si des cas de Covid-19 ont été détectés dans la «bulle» sanitaire de Kigali.