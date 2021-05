Championnat d'Afrique de gymnastique

Les Verts sont au Caire

La sélection algérienne de gymnastique (messieurs et dames) a rallié, hier, la capitale égyptienne, Le Caire, pour prendre part au championnat d'Afrique des nations de gymnastique (artistique et trampoline), prévu du 24 au 28 mai.

7 gymnastes dont 3 femmes (6 en gymnastique artistique - 1 trampoline) prennent part à cette dernière compétition qualificative aux prochains jeux Olympiques de Tokyo. Il y a lieu de souligner qu'a l'issue du rendez-vous cairote, 4 gymnastes seulement décrocheront leur billet aux JO (2 messieurs - 2 dames) en gymnastique artistique, alors que deux billets seulement (1 par sexe) sont réservés pour la trampoline. L'Algerie, l'Egypte, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Nigeria vont concourir en gymnastique artistique, alors que l'Algérie, l'Egypte, le Maroc et l'Angola seront présents en trampoline.

Jeux méditerranéens Oran-2022

Lancement du concours du jingle

Le Comité d'Organisation des Jeux méditerranéens (COJM) Oran-2022 organise un concours portant sur la création du Jingle de la 19e édition de cette manifestation sportive internationale prévue du 25 juin au 5 juillet 2022. La création finale sera l'identité sonore de l'évènement et accompagnera les différentes communications y afférentes. Elle sera aussi jouée à la cérémonie de remise des médailles et cérémonies protocolaires. Le concours est ouvert à toute personne morale ou personne physique majeure (âgée de 18 ans minimum à la date de lancement du concours), de nationalité algérienne, résidante ou non résidante, professionnelle ou amatrice. Il est, en outre signalé, que le dossier de participation au concours doit comporter,: «Une description précise des créations du candidat et de ses choix créatifs (choix de l'oeuvre et instruments utilisés dans la composition), une brève présentation dans laquelle le candidat mentionnera à titre non exhaustif: nom et prénom, date et lieu de naissance, lieu de résidence, numéro de téléphone, emails, différents travaux réalisés, entre autres».