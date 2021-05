Tournoi de Kazan de judo

Trois Algériens en lice

Trois judokas algériens sont à pied d'oeuvre à Kazan pour participer au Grand Slam dans cette ville russe et qui est qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo. Dans ce tournoi international regroupant 409 athlètes (245 hommes, 164 dames) de 79 pays dont 14 africains, l'Algérie est représentée par Amina Belkadi (-63 kg), Sonia Asselah (+78 kg) et Abderrahmane Benamadi (-90 kg). Le duo féminin Belkadi et Asselah avait effectué un stage de préparation au centre de préparation de Souidania (Alger) du 20 avril au 1er mai, alors que leur coéquipier Benamadi a fourni ses armes du 18 avril au 3 mai à Tachkent en Ouzbékistan d'où il a rallié Kazan, capitale de la République du Tatarstan. Au rendez-vous de Kazan, l'objectif des judokas algériens est de gagner un maximum de points en vue d'une qualification aux JO-2020 de Tokyo, repoussés à 2021 en raison de la pandémie de Covid-19. Selon le programme de la compétition, Amina Belkadi (-63 kg) affrontera au premier tour la Sud-Coréenne Mokhee Cho puis la Brésilienne Ketleyn Quadros en cas de qualification. Dans la catégorie des +78 kg, Sonia Asselah, exemptée du premier tour, affrontera au second la Croate Ivana Maranic. Chez les messieurs, Benamadi (-90 kg) affrontera le Serbe Nemanja Majdov. En cas de victoire, il croisera le fer avec le Géorgien Imeda Gogoladze. Le Grand Slam-2021 de Kazan a remplacé, rappelle-t-on, celui de Paris qui avait été annulé en raison de la pandémie.

Tour du Rwanda de cyclisme

Lagab prend la 32e place de la 3e étape

Le cycliste algérien Azzedine Lagab a terminé à la 32e place de la troisième étape du tour international du Rwanda 2021 (2-9 mai), courue mardi entre Nyanza et Gicumbi sur une distance de 171.6 km, alors que le Français Boileau Alan s'est adjugé au sprint final la victoire de l'étape. Le Français (21 ans) dont c'est le deuxième succès de suite après celui de lundi, a réalisé un temps de 4h23:57, devant le Colombien Quintero Norena et le Canadien Piccoli James, crédités du même temps. De son côté, l'Algérien Azzedine Lagab a terminé à la 32e place avec un temps de 4h30:14, soit à plus de 6 minutes du vainqueur de l'étape. Au classement général, le Colombien Sanchez Vergara (Team Medellin), vainqueur dimanche de la première étape, a récupéré son maillot jaune de leader. Outre Lagab, quatre autres cyclistes algériens sont présents au Rwanda: Saidi Nacim, Hamza Mansouri, Ayoub Sahiri et Mohamed Amine Nehari.