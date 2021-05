Fédération algérienne handisport

L'AGE fixée au 16 mai à Alger

La commission de candidatures de la Fédération algérienne handisport (FAH) a fixé au dimanche 16 mai à Alger (11h00), la tenue de l'Assemblée générale élective (AGE) pour le mandat olympique

2021-2024, a indiqué, lundi,l'instance fédérale sur sa page Facebook. L'AGE devra élire le nouveau président et son bureau exécutif pour le prochain mandat olympique. «Suite à la décision de la Commission nationale de suivi du renouvellement des instances des structures sportives nationales d'invalider l'AGE tenue le 6 avril, ainsi que les deux listes à la présidence, la commission fédérale

de candidatures, réunie le 30 avril, a arrêté la date du 16 mai pour la tenue de l'AGE», a indiqué le communiqué de la commission. Une réouverture des candidatures a été aussi décidée. Le début du dépôt des dossiers se fera du lundi 3 mai jusqu'au jeudi 6 mai à 14h00 (délai de rigueur), alors que les délais de recours ont été arrêtés du dimanche 9 mai à partir de 9h00 au lundi 10 mai à 12h00.

Fédérations de natation et de gymnastique

Partenariat pour la relance du plongeon en Algérie

La Fédération algérienne de natation (FAN) et celle de gymnastique (FAG) ont signé lundi à Alger un accord de partenariat pour la relance de la pratique du plongeon en Algérie et la formation, à terme, d'une sélection nationale en mesure de prendre part aux différentes compétitions à moyen et long termes. Cet accord quadriennal, signé en présence de la secrétaire d'Etat chargée du Sport d'élite, Salima Souakri, «traduit l'ambition commune des deux parties à fédérer leurs efforts, moyens et savoir-faire à l'effet de promouvoir cette discipline en Algérie», ont-elles indiqué. L'objectif visé à travers ce partenariat, a conclu Boughadou, est de parvenir à former une élite performante en mesure de prendre part aux rendez-vous continentaux à moyen et long termes.