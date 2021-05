Boxe

Les Verts en stage en Ouzbékistan

Les boxeurs algériens qualifiés aux jeux Olympiques 2020 de Tokyo, repoussés à 2021, ont entamé dimanche un stage de préparation en Ouzbékistan, en vue de leur participation au rendez-vous nippon. Après avoir pris part à un stage à Alger, la sélection algérienne, composée de huit boxeurs (5 messieurs et 3 dames) qualifiés aux JO de Tokyo, sera au rendez-vous à partir de dimanche et jusqu'au

20 mai avec une autre étape de préparation, sous la conduite des entraîneurs Ahmed Dine, Merchoud Behous, Khaled Harima et Kenzi Abdelghani. «Cette nouvelle étape de préparation entre dans le cadre du programme tracé par la direction technique nationale, en vue des jeux Olympiques de Tokyo. Outre les athlètes du pays hôte, ce stage verra la participation de la Pologne et de l'Azerbaïdjan. Ce n'est toujours pas évident de programmer ce genre de stages en cette période de pandémie, mais avec l'aide des pouvoirs publics, les boxeurs algériens auront l'occasion de bénéficier de 20 jours de préparation», a indiqué à l'APS Mourad Meziane, DTN de la FAB.

Rallye-Raid d'Algérie

Eco-Race Africa est à Alger

L'Eco-Race Africa, organisateur du Rallye-Raid «Eco-Race Algeria», se trouve depuis samedi à Alger, pour procéder au tracé officiel de cette course, devant marquer le début d'une importante collaboration entre la Fédération algérienne des sports mécaniques (FASM) et cet organisateur français. L'équipe technique, emmenée par Jean Louis Schlesser, se chargera donc de réaliser le tracé de cette première édition du Rallye-Raid Eco-Race Algeria, prévu au mois d'octobre prochain, dans le désert algérien. Une compétition qu'on présente déjà comme «un des plus grands» Rallyes d'Afrique. «L'Algérie est parfaitement capable d'organiser ce Rallye. Je suis même sûr que ce Rallye n'aura rien à envier aux autres, organisés en Afrique ou au Moyen-Orient, où les choses ont atteint un certain degré de développement au cours des dernières années», a assuré Jean-Louis Schlesser. «Je suis convaincu que l'Eco-Race Algeria va susciter un très grand intérêt, surtout si nous parvenons à drainer la participation de certains grands noms de la discipline», a-t-il ajouté.