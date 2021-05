Tournoi Premier League de Karaté

Daïkhi éliminé au 1er tour

Le karatéka algérien Hocine Daïkhi (+84 kg) a été éliminé au premier tour du tournoi Premier League de Lisbonne, qualificatif aux jeux Olympiques de Tokyo, en s'inclinant samedi face au Belge Luca Costa. Le champion d'Afrique en titre de la catégorie +84 kg a raté une belle occasion de marquer des points en vue d'une qualification aux JO de Tokyo, avant le tournoi de Paris

(11-13 mai). Au total, 85 pays sont engagés dans ce tournoi, dont huit nations arabes, à savoir l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, le Koweït, la Jordanie, l'Arabie saoudite et les Emirats arabes unis. Initialement, la sélection algérienne devait comporter un total de 16 karatékas (8 messieurs et 8 dames), mais des contraintes administratives ont fait que seul Hocine Daïkhi a pu représenter les couleurs nationales dans cette compétition.

Championnat national de voile

Jijel se prépare à accueillir l'évènement

La base nautique de Jijel va entreprendre quelques préparatifs, en vue d'accueillir la phase finale du Championnat national de voile, prévue du 15 au 18 septembre prochain. Le lancement du projet a été précédé d'une importante réunion, entre le président de l'instance fédérale Mohamed Azzoug et le directeur du port de Jijel. Une rencontre qui s'est faite au siège de l'UG des ports de pêche, en présence du chef de service des sports et certains responsables de la Ligue de wilaya locale. Parmi les travaux qui seront entrepris pour permettre le bon déroulement de cette compétition, la mise en place de deux appontements, en face de la base nautique, pour faciliter la mise à l'eau des embarcations de navigation et de sécurité pendant le déroulement de la compétition.

Rugby

«AfricaAsOne» est lancée

La campagne «Solidarité féminine de Rugby africain à 7», appelée «AfricaAsOne» et destinée à encourager les représentants de l'Afrique à porter le rugby africain sur la scène internationale, a été officiellement lancée afin d'accompagner les équipes depuis leur matchs de préparation jusqu'aux rencontres internationales, a indiqué le site de Rugby Afrique. À cet effet, le 1er camp de solidarité féminine d'entraînement et de compétition de l'année a débuté le 29 avril en Tunisie et prendra fin le 9 mai, après un tournoi prévu les 1er, 2, 7 et 8 mai, avec la participation attendue des équipes du Kenya, de Tunisie et de Madagascar. Sous la conduite de Rugby Afrique, les équipes africaines se réuniront pour préparer les JO et le repêchage olympique, dans le cadre de tournois amicaux et de camps de préparation communs.