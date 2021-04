Tennis

La WTA retouche son calendrier

La WTA a dévoilé samedi la suite de son calendrier 2021, avec quelques changements de dates dus au report d'une semaine de Roland Garros (30 mai-

13 juin). L'Open de Kunming (Chine), prévu à partir du 17 mai, est remplacé par le tournoi de Belgrade. L'Open de Strasbourg, initialement programmé le 17 mai lui aussi, est décalé d'une semaine, à partir du 24 mai, c'est-à-dire la semaine précédant Roland Garros. Deux tournois sur herbe, Cologne (Allemagne) et s'Hertogenbosch (Pays-Bas), ont déjà été annulés et les discussions se poursuivent pour trouver un nouveau créneau au tournoi de Nottingham, avant Wimbledon (28 juin-11 juillet). Quatre tournois préparatoires au Grand Chelem londonien sont prévus: à Birmingham (14-20 juin) et Eastbourne (21-27 juin) se sont en effet ajoutés Berlin (14-20 juin) et Bad Homburg (Allemagne, 21-27 juin). Après Wimbledon, le 12 juillet, débutera le tournoi de Budapest, en lieu et place de celui de Bucarest. Quant au tournoi prévu sur dur à Washington en juillet, il est finalement «déplacé» en Pologne, sur terre battue. Avant l'US Open (30 août13 septembre), le Western and Southern Open, organisé l'an passé sur le site new-yorkais de Flushing Meadows, retourne dans son antre habituelle de Cincinnati. Un autre tournoi à Cleveland (Ohio) a également été ajouté avant l'US Open.

Formule 1

Le GP de Miami ajouté au programme

Le Grand Prix de Miami intègre, à partir de 2022 et pour 10 ans, le calendrier de la Formule 1, a indiqué, hier, le Championnat du monde qui comptera désormais deux courses aux Etats-Unis avec Austin. Contrôlée depuis 2017 par le groupe américain Liberty Media, la F1 devait faire étape à Miami dès 2019 mais les négociations ont été plus compliquées que prévu avec les autorités de la ville de Floride. Les Etats-Unis accueillent déjà depuis 2012 un GP à Austin, au Texas (le 24 octobre cette année), mais la F1 cherche à s'implanter davantage au pays de l'IndyCar et de la NASCAR. Le GP de Miami, dont la date exacte n'est pas encore connue, se déroulera à Miami Gardens, à quelque 30 kilomètres au nord de Miami. Le circuit de 5,41 km doit être construit autour du Hard Rock Stadium, antre de l'équipe de football américain des Miami Dolphins, dont le P-DG Tom Garfinkel est le promoteur local du GP de F1.