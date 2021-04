Masters 1000 de Monte-Carlo

Nadal éliminé par Rublev

Andrey Rublev (8e mondial) a assommé Rafael Nadal (3e) 6-2, 4-6, 6-2 en 2h32, vendredi en quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo. L'Espagnol ne s'est pas montré au sommet de son art, commettant de nombreuses fautes, mais il a souvent été pris par les coups violents et précis du Russe. «Pour lui, ça doit être incroyablement difficile de jouer avec cette pression de devoir toujours gagner. Je suis sous le choc de voir le niveau auquel il peut évoluer malgré cette pression. C'est beaucoup plus facile de jouer quand on n'a rien à perdre», a commenté Rublev. Après l'exclusion numéro deux mondial Daniil Medvedev pour un test positif au Covid avant le début du tournoi, puis l'élimination du numéro un Novak Djokovic la veille en 8es de finale, Nadal est la troisième tête d'affiche à quitter le tournoi monégasque. L'Espagnol n'avait plus joué depuis l'Open d'Australie en février avant de s'aligner sur le tournoi monégasque qu'il a remporté à 11 reprises.



Fédération algérienne de Tennis

Bouchabou, l'ancien DTN, décédé

L'ancien directeur technique national (DTN), de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Mohamed Bouchabou, est décédé à l'âge de 68 ans, suite à un malaise, a appris l'APS, vendredi, auprès de l'instance fédérale. Le défunt a occupé plusieurs postes au niveau de la FAT, dont le poste de DTN avant de diriger cette structure technique entre 2018 et décembre 2020. Il avait également dirigé la sélection nationale (messieurs) en Coupe Davis de tennis. Feu Bouchabou a pris une part prépondérante dans les divers sacres des sélections nationales (Garçons, et Filles) à l'échelle arabe, africaine et même internationale.

Championnat national de Voile

Jijel accueillera la phase finale

La phase finale du Championnat national de voile aura lieu à Jijel, a indiqué la Fédération algérienne de voile (FAV) sur sa page Facebook. Cette décision a été prise à l'issue de la visite effectuée par le nouveau Mohamed Azzoug à Jijel où il s'est entretenu longuement avec le directeur de la jeunesse et des sports (DJS), Mohamed Rayan. Toutefois, la date du déroulement de ce

rendez-vous national n'a pas été communiquée.