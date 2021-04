Jeux Olympiques Tokyo-2020

Le CIO attend la décision nord-coréenne

Le Comité international olympique (CIO) attend toujours la décision notifiée de la Corée du Nord de renoncer aux prochains jeux Olympiques d'été que la ville de Tokyo abritera du 23 juillet au 8 août, selon son directeur des Jeux. Pyongyang avait annoncé le 6 avril dernier, via un message publié sur le site Internet du ministère des Sports, que le pays avait «décidé de ne pas participer aux 32es jeux Olympiques afin de protéger les athlètes de tout risque lié à la pandémie de coronavirus». «Le CIO n'a toujours pas reçu de notification officielle de la décision de la Corée du Nord de renoncer aux prochains Jeux d'été», a déclaré le directeur des jeux Olympiques au CIO, Christophe Dubi.

Fédération algérienne de ski

Amzal, nouveau président

Le président de la Ligue de Bouira de ski et sports de montagne, Mohamed Amzal, a été élu à la tête de la Fédération algérienne de la discipline (FASSM) pour le mandat olympique 2021-2024, lors des travaux de l'Assemblée générale élective (AGE) tenus jeudi à Alger. Sur les 21 voix exprimées, Mohamed Amzal a obtenu 19 «Oui» contre un «Non», tandis qu'un bulletin a été annulé, en présence de la représentante du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), Sara Lemgharbi et d'un huissier de justice. Selon Amzal, la fédération organisera après le mois de Ramadhan des portes ouvertes et des séminaires à Tikjda (Bouira) pour rassembler tous les acteurs de la famille de ski et sports de montagne et mettre en oeuvre un programme pour l'avenir de la discipline.

Confédération africaine de Badminton

L'Assemblée annuelle lundi

La Confédération africaine de Badminton (BCA) tiendra son Assemblée générale annuelle (AGA) le lundi 19 avril, en mode virtuel, a indiqué jeudi l'instance sur son site officiel. «L'AGA est généralement une réunion physique, mais en raison des mesures de confinement de la pandémie de Covid-19, les membres de la BCA n'ont pas pu se réunir physiquement, d'où la nécessité de l'AGA virtuelle pour fournir une direction pour la planification et le fonctionnement de la Confédération», a indiqué la BCA dans un communiqué. L'AGA-2021 marquera également la fin du mandat de 4 ans du Conseil actuel de la BCA, ouvrant la voie aux toutes premières élections virtuelles de l'histoire de la BCA. L'Algérie est membre de l'instance africaine aux côtés de 44 autres fédérations africaines. Messaoud Zobiri occupe le poste de président-adjoint et vice -président de la Région 1.