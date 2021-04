Fédération algérienne handisport

Maâchou nouveau président

Le président de la Ligue handisport de Béchar, Slimane Maâchou, est le nouveau président de la Fédération algérienne handisport (FAH) pour le prochain mandat olympique (2021-2024), à l'issue de son élection lors de l'Assemblée générale élective (AGE), tenue mardi à Alger. Maâchou (57 ans) a récolté 21 voix des 37 exprimées, contre 14 pour l'autre candidat Nemer Korichi et deux bulletins nuls. Composée de 48 membres, l'assemblée générale élective de la FAH a enregistré la présence de 40 membres, dont 37 à voix délibératives. Le nouveau président de la FAH compte ouvrir une nouvelle page à la fédération et convaincre tous les acteurs du mouvement handisport algérien à travailler main dans la main et laisser leurs différends de côté, pour avancer.

Voile

La DTN rassure Berrichi et Bouras

Les véliplanchistes Amina Berrichi et Hamza Bouras, les deux internationaux algériens qualifiés au jeux Olympiques de Tokyo, se sont réunis lundi dernier avec le nouveau directeur technique national Meziane Ameziane, qui les a rassurés quant à la «disponibilité de la Fédération algérienne de voile (FAV) à les accompagner dans leur préparation», en vue de ce grand évènement, a-t-on appris mardi dernier, auprès de cette instance. En effet, la pandémie de Covid-19 a considérablement perturbé la préparation de ces deux athlètes en vue des prochaines Olympiades, au point de les faire sérieusement douter quant à leur aptitude à y réussir de bons résultats. D'où la décision d'Ameziane de se réunir avec eux, pour les rassurer.

Fédération algérienne des sports de boules

Rih seul candidat

L'ancien président de la Fédération algérienne des sports de boules (FASB), Abdelaziz Rih, sera l'unique candidat au poste de président de l'instance fédérale, a appris l'APS, mardi dernier, auprès de la commission de candidatures, après l'expiration des délais de rigueur pour le dépôt des dossiers, fixé à dimanche.

«La commission de candidatures a validé une seule candidature au poste de président de la FASB et 14 au bureau exécutif, avant la date du dernier délai de dépôt des dossiers», a expliqué le secrétaire général de la FASH, Benarab Chérif, ajoutant qu'après l'étude des différents dossiers, aucune réserve n'a été émise par la commission. L'assemblée générale élective de la Fédération aura lieu, ce jeudi à 10h00 à la salle des conférences l'OCO Mohamed-Boudiaf d'Alger.