Fédération algérienne handisport

L'AGE aura lieu finalement mardi

L'AG élective de la Fédération algérienne handisport (FAH) pour élire les futures dirigeants de l'instance durant le prochain mandat olympique (2021-2024), aura lieu finalement au terrain du golf du complexe olympique Mohamed-Boudiaf Alger, mardi 6 avril à 9h30. Ladite assemblée était, initialement, prévue à la salle des conférences de l'ISTS de Dély Ibrahim (Alger), un lieu qui était disponible pour la journée du mardi et mercredi. Deux listes de 13 membres chacune, en plus des suppléants, ont été retenues pour les élections de la Fédération algérienne handisport (FAH), par les deux commissions fédérales, celles des candidatures et des recours. Il s'agit de la liste Nemer Korichi, ancien président de la fédération (2005-2008) et actuel président du directoire de la fédération, et Slimane Maâchou, actuel président de la ligue de Béchar.

Fédération algérienne de Karaté do

Yacine Gori élu président

Le vice-président de la Ligue de Bouira de Karaté do, Yacine Gori a été élu nouveau président de la Fédération algérienne de Karaté do (FAK) pour le mandat olympique 2021-2024, lors de l'Assemblée générale élective (AGE), tenue vendredi, à Alger. Gori (39 ans) a récolté 29 voix, alors que les deux autres candidats en lice, à savoir: Samir Slimani et Mouloud Ammar Khodja ont obtenu respectivement 24 et 8 voix. Quatre bulletins sont déclarés nuls. Les travaux de l'AGE ont eu lieu en présence des 65 membres à voix délibératives, supervisés par deux représentantes du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et en présence d'un huissier de justice.

Fédération algérienne de judo

Le dossier du candidat Silini rejeté

Le dossier du candidat à la présidence de la Fédération algérienne de judo, Yacine Silini, a été rejeté, jeudi soir, par la Commission de candidatures, n'ayant donc retenu que la liste du président sortant, Rachid Laras, en vue de l'Assemblée générale élective de l'instance, prévue le 10 avril courant à Alger. «La liste du candidat au poste de président, Yacine Silini comportait un total de

16 dossiers (1 président, 11 membres du bureau et 4 suppléants). Après étude, il a été décidé de la rejeter, car comportant plusieurs manques, l'ayant rendue incomplète», a-t-on précisé de même source. Parmi les manques constatés dans cette liste, le fait que Silini, du Club Ouled El Bahia (Oran) n'ait pas fourni un mandatement du président du Club sportif amateur (CSA) pour l'Assemblée élective, et visé par la direction de la jeunesse et des sports (DJS).