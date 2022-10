Championnats arabes sur piste

Deux nouvelles médailles pour l'Algérie

Les cyclistes algériennes Sihem Bousbaâ et Hanine Belatrous ont bonifié la moisson nationale de deux nouvelles médailles aux Championnats arabes sur piste, actuellement en cours en Égypte, en remportant respectivement l'argent et le bronze dans l'épreuve de l'Omnium (dames), disputée vendredi, en clôture de la troisième journée de compétition. Une récolte qui porte le total provisoire de la sélection nationale à dix médailles, car huit médailles, de différentes couleurs, ont été préalablement remportées dans les courses précédentes, à commencer par l'or d'El Khassib Sassane, dans l'épreuve du kilomètre. Mohamed-Nadjib Assal avait également remporté l'or dans l'épreuve du «Kirine», tout comme la sélection «Élite/messieurs», dans l'épreuve de Vitesse «par équipes». Les autres médailles ont été glanées par Sihem Bousbaâ, qui avait pris le bronze dans l'épreuve de vitesse (individuelle/dames), ainsi que par les sélections Juniors et Élite (messieurs), ayant pris respectivement le bronze et l'argent dans l'épreuve de poursuite/par équipes. Les deux dernières médailles remportées par la sélection nationale étaient en bronze et elles ont été décrochées par Yacine Chalel au Scratch «Élite/messieurs» et par la sélection «Juniors/messieurs» dans l'épreuve de Vitesse «par équipes».

Tour de Syrie 2022

Victoire finale de Nesrine Houili

La cycliste algérienne Nesrine Houili a remporté vendredi le Tour international de Syrie, à l'issue de la 4e et dernière étape gagnée par sa compatriote Khadidja Araoui. Houili (19 ans) a terminé à la première place au classement général devant sa compatriote Khadidja Araoui suite aux deux victoires acquises lors des deux premières étapes. À la faveur de ce succès, l'Algérie a récolté 110 points au classement de l'Union cycliste internationale (UCI 2.2). La sélection nationale a pris part à cette compétition avec huit athlètes: Mohamed-Amine Nehari, Ayoub Ferkous, Ayoub Sahiri et Hamza Amari chez les messieurs, ainsi que Lydia Kacemi, Khadidja Araoui, Yassamine El Meddah et Nesrine Houili chez les dames.