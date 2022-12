Mondial en hiver

Wenger séduit

Charmé par le déroulement de la Coupe du monde 2022 au Qatar en cours de saison, le directeur du développement de la FIFA Arsène Wenger a appelé l'instance mondiale à réorganiser, à l'avenir, des Mondiaux en hiver. En exposant des bienfaits évidents pour des candidats africains notamment. «Si on veut démocratiser le football, il faudra aller dans des pays d'Afrique où il est impossible de disputer un Mondial l'été... On le voit avec cette édition au Qatar: une Coupe du monde en hiver, ça fonctionne. Alors, certes, beaucoup de sélections n'ont pas eu le temps de bien se préparer physiquement. Mais au moins, elles ont toutes abordé cette compétition avec une vraie fraîcheur mentale, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Je me souviens d'équipes qui ont débuté une Coupe du monde fatiguées psychologiquement, parce que la période de préparation s'était mal passée...», a estimé l'ex-coach d'Arsenal dans les colonnes du journal L'Équipe.

Un journaliste décède

en plein match

Le journaliste américain, Grant Wahl, est décédé d'une probable crise cardiaque vendredi en plein match entre l'Argentine et les Pays-Bas (2-2, 4-3 tab) lors des quarts de finale de la Coupe du monde 2022. Selon la radio américaine NPR, l'homme de 48 ans s'est effondré dans la tribune de presse alors que le match tirait à sa fin. Il y a quelques jours, il donnait des nouvelles inquiétantes. «Mon corps est finalement en train de me lâcher. Voilà le résultat de trois semaines de nuits courtes, de beaucoup de stress et de travail», avait-il écrit dans un article publié le 5 décembre, ajoutant que «ce qui ressemblait à un coup de froid ces 10 derniers jours s'est transformé en quelque chose de plus sévère». Il avait indiqué s'être rendu dans une clinique du centre des médias au Qatar et qu'on lui avait diagnostiqué «une bronchite». Le 21 novembre dernier, Grant Wahl avait été arrêté par la sécurité qatarie durant le match entre les Etats-Unis et le Pays de Galles alors qu'il portait un t-shirt aux couleurs arc-en-ciel.