ASO Chlef

Bougherara jette l'éponge

Lyamine Bougherara n'est plus l'entraîneur de l'ASO Chlef. Le désormais ex-coach des Lions du Chlef a pris la décision de quitter son poste, a indiqué ce mercredi la direction de l'ASO. C'est la défaite de trop qui a précipité le départ de l'ancien portier international. En effet, Bougherara a fait savoir à la direction sa décision de démissionner de son poste après la déconvenue enregistrée, mercredi à Constantine, face au CSC (3-0), second du classement, pour le compte de la 13e journée du championnat national de Ligue1 Mobilis. Bougherara semble être à court de solutions pour faire gagner son équipe, dont les quatre dernières sorties se sont soldées par trois défaites et un match nul. Il faut noter que la dernière victoire des Rouge et Blanc remonte au 25 octobre dernier. L'ASO avait pris le meilleur sur la JS Saoura (2-1), en match de mise à jour de la 7e journée. Au classement, les Chélifiens se trouvent dans la zone de turbulences. Les coéquipiers de Aliane pointent à la peu reluisante 13e position (14 pts), avec seulement deux unités d'avance sur le Paradou AC, premier relégable. En attendant la nomination d'un nouveau coach à la tête de la barre technique, l'ASO va tenter de renouer avec le succès lors de la réception de l'USM Alger prévue demain (15h00).

Préparation du Mondial 2023 de handball

Double confrontation algéro-tunisienne

La sélection nationale de handball donnera la réplique à son homologue tunisienne lors de deux joutes amicales, et ce, afin de préparer le Championnat du monde, prévu du 11 au 29 janvier prochain en Pologne et Suède. Prévues dans la capitale tunisienne, Tunis, la première rencontre aura lieu le mercredi 4 janvier, alors que la seconde se jouera deux jours plus tard, soit le vendredi 6 janvier. Pour rappel, le Sept national se trouve en stage Alger pour peaufiner sa préparation pour le rendez-vous mondial. Pour ce 3e regroupement, programmé du 3 au 11 décembre, le coach national, Rabah Gherbi a fait appel à 15 joueurs locaux. Versée dans le groupe E, l'Algérie défiera la Serbie, le vendredi 13 janvier, avant de croiser le fer avec le Qatar, champion d'Asie, le dimanche 15 janvier, et boucler le premier tour face aux Allemands, le mardi 17 janvier.