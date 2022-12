Pays de Galles

Bale, un enfer au Qatar

Réputé pour sa faculté à se montrer décisif avec le Pays de Galles, Gareth Bale (33 ans, 111 sélections et 41 buts) est passé à côté de sa Coupe du monde au Qatar. Diminué par une blessure aux ischio-jambiers, l'ailier du Los Angeles FC est sorti à la pause de la lourde défaite contre l'Angleterre (0-3), mardi, touchant seulement 7 ballons en 45 minutes. Sur les deux matchs et demi disputés, l'ancien joueur du Real Madrid n'a touché que 77 ballons, avec à chaque fois le plus faible total contre les États-Unis (1-1) et l'Iran (0-2). Le Dragon se consolera avec le seul but de son équipe sur penalty face à Team USA...

Angleterre

Southgate veut assumer son statut

Large vainqueur du Pays de Galles (3-0), mardi, l'Angleterre affrontera le Sénégal, dimanche (20h), lors des 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar. Une belle affiche pour le sélectionneur britannique, Gareth Southgate, qui espère voir son équipe respecter son statut. «J'ai vu jouer le Sénégal contre l'Iran à Vienne. Je les ai bien observés. À partir de maintenant, on va étudier leurs matchs. On connaît certains joueurs qui jouent dans de grands championnats et en Angleterre. On sait qu'on sera favori, on doit l'assumer, mais on joue une équipe très dangereuse», a souligné le manager anglais après la victoire sur les Dragons.

Brésil

Antony se plaint de la climatisation

Depuis le début de cette Coupe du monde 2022 au Qatar, l'ailier du Brésil Antony (22 ans, 13 sélections et 2 buts) se sent perturbé par la climatisation. Utilisé dans les stades mais aussi dans les hôtels pour lutter contre la chaleur, cet outil a rendu le talent de Manchester United malade. «Je me sentais mal. Ma gorge, une petite toux. Je l'ai juste eu d'une manière plus sérieuse que les autres. Mais je vais bien, je récupère, donc je suis à 100%. Je pense que c'était la climatisation. J'ai fini par l'allumer et je suis resté deux jours très mal, très mal. Mais maintenant ça va», a confié l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam au micro d'ESPN Brésil. Avec la qualification déjà acquise de son pays pour les 8es, le prodige auriverde pourrait débuter le match contre le Cameroun, demain.