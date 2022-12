Fatih Karagumruk

Feghouli a signé

Le milieu de terrain international algérien, Sofiane Feghouli, libre de tout engagement, s'est engagé pour un contrat d'une saison et demie avec Fatih Karagumruk, a annoncé le club pensionnaire de la division 1 turque de football mardi dans un communiqué. «Un contrat d'un an et demi a été conclu avec le milieu de terrain de 32 ans Sofiane Feghouli, à compter du prochain mercato», a écrit le club turc, dirigé sur le banc par l'ancien international italien Andrea Pirlo. Feghouli (32 ans) a été contraint de rester six mois sans compétition, après l'expiration de son contrat en juin dernier avec l'autre formation turque Galatasaray, avec laquelle il avait remporté deux titres de champion, une coupe de Turquie, et une Supercoupe, pendant cinq saisons. Au cours de son passage avec les Sang et Or, Feghouli avait disputé un total de 162 matchs, avec un bilan de 34 buts et 32?? passes décisives, toutes compétitions confondues.

Mönchengladbach

Bensebaïni tenté par l'OM

En fin de contrat en juin 2023, déjà âgé de 27 ans, Ramy Bensebaïni n'a plus de temps à perdre. Le champion d'Afrique 2019, titulaire indiscutable au Borussia Mönchengladbach, a fait le tour du club allemand où il évolue depuis 3 ans et demi. S'il avait espéré rejoindre l'Inter Milan ou le Borussia Dortmund à l'été dernier, il avait finalement dû se résoudre à rester à Gladbach, qui ne dispute aucune compétition européenne cette saison. Dommage, d'autant que le joueur semble au-dessus de la mêlée (déjà 5 buts cette saison, et systématiquement titulaire). Désormais engagé avec l'agence de joueurs HCM Sports Management, qui détient également les droits de Frenkie De Jong ou Donny Van de Beek, notamment il pourrait ainsi rejoindre l'Olympique de Marseille, qui s'intéresse fortement à lui. À Marseille, Bensebaïni pourrait évoluer dans deux positions différentes. Il pourrait être un défenseur gauche dans le trio défensif qu'aligne Igor Tudor, prenant la place de l'un ou l'autre des actuels titulaires (Eric Bailly étant fragile, Leonardo Balerdi meilleur dans l'axe et Sead Kolasinac pas infaillible). En tant que piston, il viendrait concurrencer le bien seul Nuno Tavares, qui n'est par ailleurs que prêté (et sans option d'achat) par Arsenal. Enfin, il pourrait également évoluer au milieu de terrain, bien qu'il n'ait pas joué dans cette position depuis longtemps.